Weinbau Handlese und Vollernter

Jetzt, im schon etwas reiferen Alter, frage ich mich zum ersten Mal in meinem Leben, woher der Ausdruck „Traubenlese“ kommt. Bei Google finden sich unter anderem folgende Erklärungen: „Die Weinlese, auch Traubenlese oder schlicht Lese genannt, ist für die Trauben das, was für alle anderen Nutzgewächse die Ernte ist, Der Name Weinlese leitet sich aus dem Lesen der besten Trauben ab, also jenen, die reif sind. Die Lese im Weinberg wird traditionellerweise manuell vorgenommen, wobei die Trauben mit der Hand abgeschnitten werden. Diese Handlese ermöglicht es den Winzerinnen und Winzern, nur die reifsten, gesündesten und besten Trauben abzuschneiden, also auszulesen.“