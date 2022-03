Maskenpflicht entfällt teilweise : Clubs, Restaurants, Schulen: Welche Corona-Regeln ab Freitag in Rheinland-Pfalz gelten

Clubs dürfen ab Freitag erstmalig seit dem 23. Dezember wieder öffnen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mainz Am Freitag fallen zahlreiche Corona-Regeln - vor allem für Ungeimpfte. Geimpfte können in vielen Bereichen dann aber auch die Masken verzichten. Und auch für die Schulen gibt es nun eine Perspektive. Wir listen alle Regeln im Einzelnen auf.

Ab Freitag, 4. März, tritt in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Sie enthält zahlreiche Lockerungen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. In den meisten Fällen gilt ab dann die 3G-Regel. „Wir gehen einen großen Schritt Richtung Normalität“, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch in Mainz.

Diese Regeln gelten ab Freitag in den einzelnen Bereichen

Gastronomie und Hotels: Ab Freitag können haben auch Ungeimpfte wieder die Möglichkeit, Essen zu gehen oder in Hotel zu übernachten. Sie müssen allerdings getestet sein - es gilt also die 3G-Regel, statt der bisherigen 2G-plus-Regel. Zwischen Innen- und Außengastronomie wird nicht mehr unterschieden.

Maskenpflicht: Beim Masketragen soll ab Freitag eine Faustregel gelten. Überall dort, wo Menschen zuvor auf ihren Status kontrolliert wurden, entfällt die Maskenpflicht - so auch in Hotels und Restaurants. Beim Einkaufen aber - wo nicht kontrolliert wird - muss weiterhin eine Maske getragen werden. Ebenso in sensiblen Einrichtungen für vulnerable Gruppen wie Krankenhäusern oder größeren Veranstaltungen sowie körpernahen Dienstleistungen.

Clubs und Diskotheken: Seit der Schließung am 23. Dezember 2021 dürfen Clubs und Diskotheken zum ersten Mal wieder öffnen. Hier gilt zunächst noch die 2G-plus-Regel.

Schulen: Hier treten die Lockerungen erst etwas später in Kraft. Bis 11. März müssen sich nicht immunisierte Kinder dreimal in der Woche testen, ab dem 14. März zweimal. Bei Freizeitaktitvitäten gibt es für Kinder und Jugendliche keine Testpflicht mehr. Ab dem 14. März entfällt auch an allen Schulen beim Sport- und Musikunterricht sowie bei den Grund- und Förderschulen auch am Platz. Ab dem 21. März fällt die Maskenpflicht am Platz dann bei allen Schulformen weg.

Veranstaltungen: Für Veranstaltungen mit bis zu 2000 Teilnehmenden gilt die 3G-Regel, für größere 2G. Die Maskenpflicht entfällt, wenn bei der Veranstaltung feste Plätze eingenommen werden. Die Obergrenze in geschlossenen Räumen beträgt 6000 Personen, im Freien 25.000 Personen.

Gottesdienste: In den Kirchen entfällt die Testpflicht und damit die 3G-Regel. Die Maskenpflicht bleibt - außer für Geistliche und weitere Beteiligte an der Durchführung des Gottesdienstes.

Dienstleistungen: Für körpernahe Dienstleistungen wie den Friseur gilt nun die 3G-Regel (zuvor 2G). Kunden müssen auch weiterhin eine Maske tragen. Ausnahme: Bei körpernahen Dienstleistungen aus medizinischen Gründen gilt die 3G-Regel nicht. Auch für die Prostitution entfällt die 2G-plus-Regel - künftig müssen Kunden geimpft, getestet oder genesen sein.

Sport: Beim Sport gilt im Außen- und Innenbereich von Sportanlagen die 3G-Regel. Das betrifft auch Saunen, Thermen und Schwimmbäder. Die Begrenzung auf die Hälfte der üblichen Besucherhöchstzahl entfällt.

Freizeit und Freizeitparks: Genau wie beim Sport gilt in Freizeitparks, Kletterparks, Zoos und auf Minigolfplätzen ab Freitag die 3G-Regel. Die Maskenpflicht entfällt hier, ebenso wie die Begrenzung auf die Hälfte der üblichen Besucherhöchstzahl.

Hochschulen und Universitäten: Für den Präsenzbetrieb gilt weiterhin die 3G-Regel. Die Maskenpflicht entfällt, die Hochschulen können allerdings selbst entscheiden, ob und wo sie eine Maskenpflicht vorsehen - etwa bei größeren Veranstaltungen.

Kultur: Für den gesamten Kulturbereich gilt die 3G-Regel - darunter Museen, Theater und Kinos.

Wie geht nach dem 20. März weiter?