Das Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis meldet den 552. Corona-Fall. Eine 19-Jährige hat sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Aktive Infektionen gibt es laut Gesundheitsamt im Kreis Saarlouis derzeit noch in sieben von 13 Kommunen: Eine in Saarwellingen, zwei in Rehlingen-Siersburg, drei in Dillingen, eine in Überherrn, vier in Saarlouis, eine in Schmelz, eine in Lebach.