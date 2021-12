Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus - Gericht kippt 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel

Liveblog Trier/Berlin Könnte es auch in Rheinland-Pfalz bald zu so einer Entscheidung kommen? Das Gericht in Niedersachsen sah die Maßnahme als „nicht notwendig“ an. Die aktuellen Entwicklungen zum Corona-Virus in der Region, Deutschland und weltweit in unserem Live-Ticker.

Gesundheitsämter raten, auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte grundsätzlich auf ein Minimum zu begrenzen.