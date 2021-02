Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Trierer Corona-Experte: In den nächsten zwei Monaten keine Entspannung in Sicht

Der Lockdown wird wohl erneut in die Verlängerung gehen. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier Trotz rückläufiger Zahl an Corona-Neuinfektionen glaubt der Trierer Virologe Ernst Kühnen nicht daran, dass sich die Lage in den nächsten zwei Monaten deutlich entspannen wird. Warum und was das mit den Impfungen zu tun hat.