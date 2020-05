Mehr als 61.000 bewilligte Anträge : Corona-Hilfen - Eine halbe Milliarde gehen an kleinere Betriebe

Corona-Hilfen - Eine halbe Milliarde gehen an kleinere Betriebe

Trier Viele rheinland-pfälzische Unternehmen beantragen Corona-Soforthilfe mehrfach.

Kleinere Unternehmen und Freiberufler in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben der Investitions- und Strukturbank ISB bislang knapp 500 Millionen Euro zur Existenzsicherung in der Corona-Krise erhalten. Nach Angaben einer ISB-Sprecherin sind bislang 61 500 Anträge bewilligt worden, 4100 Anträge wurden – meist vorläufig – abgelehnt. Entweder hätten Unterlagen gefehlt oder es sei eine falsche Bankverbindung angegeben worden, sagte die Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Würden die Unterlagen nachgereicht oder die Fehler korrigiert, reduziere sich die Zahl der Ablehnungen entsprechend.

Insgesamt sind bei der Investitions- und Strukturbank bislang 104 000 Anträge auf Corona-Soforthilfe eingegangen, davon gut 36 000 Mehrfacheinreichungen. Viele Unternehmen hätten den gleichen Antrag mehrfach per Email eingereicht, häufig aber auch auf verschiedenen Wegen, etwa per Email und per Post. Der Zuschuss werde aber natürlich nur einmal ausgezahlt, sagt die Sprecherin unserer Zeitung.