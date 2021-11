Corona : Schärfere Corona-Maßnahmen: Droht ein Lockdown für Ungeimpfte?

Bus- und Bahnfahren könnte bald nur noch möglich sein, wenn man nachweislich geimpft, genesen oder getestet ist. Foto: dpa/Ole Spata

Trier/Berlin Die neue Bundesregierung will eine Impfpflicht für Pflegekräfte, 3G-Regel in Bussen und Bahnen und Kontaktbeschränkungen. Auch die Mainzer Landesregierung schließt weitere Einschränkungen nicht aus.

Die mögliche Ampelregierung in Bund will die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung deutlich verschärfen. Eine Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen ist geplant. Bus- und Bahnfahren soll nur noch möglich sein, wenn man nachweislich geimpft, genesen oder getestet ist. Auch auf der Arbeit soll diese 3G-Regel gelten. Und je nach Infektionsgeschehen soll es keinen Zutritt mehr für Ungeimpfte in Gastronomie oder zu Veranstaltungen geben.

Auch Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sollen möglich gemacht werden. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sprach von einem Lockdown für Ungeimpfte. Ausgangs- oder Reisebeschränkungen, die Schließung von Gastronomie oder Geschäften und Beschränkungen im Sport soll es hingegen nicht mehr geben.

Mainzer Landesregierung will Ungeimpfte weiter einschränken

Auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) schließt weitere Einschränkungen für Ungeimpfte nicht mehr aus. „Unser Warnstufenkonzept funktioniert. Trotzdem müssen wir eine Brandmauer errichten, damit die Lage im Land sich nicht so entwickelt wie in anderen Bundesländern. Das könnte zur Folge haben, dass es gesellschaftliche Teilhabe nur noch für geimpfte oder genesene Menschen geben könnte“, sagte Hoch unserer Redaktion.

Neuer Corona-Höchststand an rheinland-pfälzischen Schulen

Die Landesregierung will am Dienstag über die weiteren Corona-Maßnahmen beraten. Hoch kündigte an, dass man in einigen Bereichen „nachschärfen“ werde. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Corona-Tests in den Schulen wieder erhöht wird. Seit einer Woche müssen sich (ungeimpfte) Schüler nur noch einmal pro Woche testen. Die Zahl der infizierten Schüler hat am Montag mit landesweit 2921 einen neuen Höchststand erreicht. Auch die Zahl der infizierten Lehrer im Land ist deutlich gestiegen auf 299. Der Landeselternbeirat fordert „schnellstmöglich die Wiedereinführung der mehrfachen Testungen aller Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie aller am Lebensraum Schule beteiligten Personen“. Auch alle geimpften und genesenen Personen in Schulen sollten getestet werden.

Mainzer Gesundheitsminister Hoch ist gegen ein Impfpflicht

Eine Impfpflicht sieht Hoch weiterhin kritisch. „Es gibt flächendeckende Impfangebote im Land. Wir setzen weiterhin auf Freiwilligkeit, diese Angebote auch anzunehmen“, sagte der Minister. Allerdings kommt es an den vom Land eingesetzten Impfbussen regelmäßig zu langen Schlangen.