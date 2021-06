Vor Aufhebung der Priorisierung : Land appelliert: Alle Impfberechtigten sollen sich bis Sonntag registrieren

Am Montag wird die Impfpriorisierung aufgehoben. Foto: dpa Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Trier Ab Montag darf sich jeder, der will für eine Corona-Impfung anmelden. Dann wird die derzeitige Priorisierung aufgehoben. Damit alle, die derzeit noch ein Vorrecht haben, geimpft zu werden, weil sie etwa krank sind oder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, hat Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an diese Personen appelliert, sich bis Sonntag für einen Impftermin zu registrieren.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erwartet einen Ansturm auf die Impfregistrierung des Landes ab Montag. Von da an wird die derzeitige Priorisierung aufgehoben, jeder, der will kann sich für eine Corona-Impfung anmelden. Laut Hoch würden die Kapazitäten der Online-Anmeldung unter impftermin.rlp.de und auch der Hotline ( 0800-5758100) angepasst, „um auf die erwartete hohe Anzahl an Anfragen in den ersten Tagen vorbereitet zu sein“.

Wann man dann einen Termin bekommt, steht aber noch nicht fest. Laut Hoch sollen zunächst alle, die einen Grund haben, geimpft zu werden – sei es, dass sie krank sind oder sei es, dass sie einer bestimmten Berufsgruppe angehörigen, die priorisiert geimpft werden sollen – einen Termin bekommen. Aus diesem Grund appelliert der Gesundheitsminister an alle derzeit Impfberechtigten, die sich impfen lassen wollen, sich bis Sonntag für einen Termin zu registrieren: „Nur so vermeiden Sie unnötig lange Wartezeiten auf eine Impfung. Die Terminvergabe läuft auch nach dem 7. Juni unter allen bereits registrierten Personen nach der in Bundesimpfverordnung festgelegten Priorisierung.“

Klar sei, dass man mit einer Anmeldung ab 7. Juni auf Wartezeiten einstellen muss. „Durch die Ankündigung der Aufhebung der Priorisierung durch den Bund wird eine zusätzliche Erwartungshaltung geweckt, die mit den bisherig angekündigten Liefermengen kurzfristig nicht zu erfüllen ist. Deshalb muss die Bundesregierung zugleich auch für mehr verfügbaren Impfstoff sorgen“, so Hoch. Limitierender Faktor für Menge und Tempo der Impfungen ist noch immer der vom Bund gelieferter Impfstoff.

Auch die Bitburger Ärztin Heidi Weber, die stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes ist, rechnet mit vielen enttäuschten Impfwilligen. „Auch mit dem Wegfall der Impfpriorisierung und der Hinzunahme der Betriebsärzte und Privatärzte im Impfbegehren, wird es nicht mehr an Impfstoff geben, so das die Botschaft an alle Impfwilligen ist: ’Wenden Sie sich gerne an die Praxis Ihres Vertrauens, um gegen Covid-19 geimpft zu werden.