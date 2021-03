Impfung : Kontaktpersonen von Schwangeren dürfen sich impfen lassen, Schwangere aber nicht

Die Zahl derjenigen, die sich gegen Corona impfen lassen dürfen, wird erweitert. Ab Samstag können sich auch Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren für einen Impftermin registrieren lassen.

Allerdings empfiehlt die Ständige Impfkommission derzeit nicht, dass alle Schwangeren gegen Covid-19 geimpft werden. Grund: Es liegen noch keine ausreichenden Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit der Impfung in der Schwangerschaft vor. Um Schwangere aber trotzdem zu schützen, können diese bis zu zwei enge Kontaktpersonen benennen, die sich „mit hoher Priorität“ impfen lassen können. Ab Morgen sollen sich diese Kontaktpersonen in Rheinland-Pfalz für eine Impfung anmelden können. Für diese Kontaktpersonen kann auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de ein Vordruck heruntergeladen werden. Dieses muss von der Schwangeren unterschrieben werden und zum Impftermin im Impfzentrum von der jeweiligen Kontaktperson vorgelegt werden. Laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium ist das Impfzen­trum berechtigt, gegebenenfalls nach einem Nachweis der Schwangerschaft zu fragen. „Die Kontaktpersonen sollten beispielsweise die Kopie des Mutterpasses oder der Schwangerschaftsbescheinigung bereithalten“, rät das Ministerium.

Ähnlich ist das Verfahren für enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen. Auch sie können sich ab morgen für eine Impfung anmelden. Bis zu zwei Kontaktpersonen dürfen die Pflegebedürftigen dafür benennen. Voraussetzung sei, so das Ministerium, dass die pflegebedürftige Person nicht in einer Einrichtung lebt und selbst der aktuellen Prioritätsgruppe 1 oder 2 zugeordnet werden könne. Sie muss also über 70 Jahre alt sein, schwer krank sein oder eine Behinderung haben. Zum Impftermin müssen die Kontaktpersonen einen aufgefüllten und von der pflegebedürftigen Person oder deren Vertreter unterschriebenen Vordruck vorlegen. Auch dieser kann auf der Internetseite www.impftermin.rlp.de oder auf www.corona.rlp.de heruntergeladen werden. Das Impfzentrum sei berechtigt, gegebenenfalls nach einem Nachweis der Pflegebedürftigkeit zu fragen, so das Ministerium. Es empfiehlt, dass die Kontaktpersonen beispielsweise eine Kopie des Bescheides der Pflegekasse über die Anerkennung der Pflegebedürftigkeit bereithalten sollen.