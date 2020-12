Pandemie : Jetzt geht’s schnell: Corona-Impfung vielleicht schon an Weihnachten

Der Impfstoff kommt bald: Noch in diesem Jahr sollen in der Region die ersten Freiwilligen gegen das Coronavirus geimpft werden. Foto: Getty Images/iStockphoto/kovop58

Trier Zulassung soll nächste Woche erteilt werden. Die vier Impfstellen in der Region sind startklar. Trierer Experte kritisiert: Jeder Tag länger gefährdet Menschenleben.

Von Bernd Wientjes

Können die Corona-Impfungen bereits vor Weihnachten beginnen? Zumindest steigt die Wahrscheinlichkeit, dass bis Ende der nächsten Woche auch in Rheinland-Pfalz die ersten Personen gegen das Virus geimpft werden können.

Der Impfstoff der Unternehmen Pfizer (USA) und Biontech (Mainz) könnte bereits vor Weihnachten auch in der EU zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will am 21. Dezember ihr Gutachten über die Zulassung des Impfstoffes vorlegen, kündigte die Behörde an. Das sind acht Tage früher als geplant.

Es gilt als so gut wie sicher, dass die EMA grünes Licht geben wird. Formell muss dann noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte auch innerhalb eines Tages erfolgen. Damit wäre der Weg frei für Massen-Impfungen in allen EU-Mitgliedsstaaten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich gestern optimistisch, dass der Impfstoff am 23. Dezember zugelassen werde. Ziel sei es, in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen zu beginnen. Als möglichen Beginn der Impfungen nannte er den zweiten Weihnachtstag.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte gestern an, dass sobald der Impfstoff zur Verfügung stehe, Rheinland-Pfalz mit Impfungen durch mobile Teams in Alten- und Pflegeheimen beginnen werde. „Der nahende Beginn der Schutzimpfungen gibt Hoffnung, dass wir vor einer Wende im Kampf gegen die Pandemie stehen“, sagte der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium Alexander Wilhelm.

Wann die Impfungen in den 31 Impfzentren beginnen, steht noch nicht fest. Die vier Zentren in der Region (Trier, Bitburg, Hillesheim und Wittlich) sind seit gestern startklar. Zunächst sollen, so Wilhelm, Menschen mit sehr hohem und hohem Risiko, schwer zu erkranken oder zu versterben, vordringlich geimpft werden.

Es gibt Kritik daran, dass der Impfstoff bereits etwa in Großbritannien, den USA oder Kanada längst zugelassen ist und die Impfungen dort bereits begonnen haben. Jeder Tag, an dem in Deutschland nicht mit den Impfungen begonnen werde, könne in den kommenden Monaten bis zu einigen Tausend Menschen unnötigerweise das Leben kosten, warnt der Trierer Mikrobiologe Ernst Kühnen.

Der verzögerte Beginn und führe zu Infektionen, durch die viele Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen und von denen viele auch sterben würden. Es sei nicht nachzuvollziehen, warum die EU keine Notfallzulassung für den Impfstoff beantragt habe. Das fordert auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß (Wittlich). Er hält den Impfstoff für sicher.