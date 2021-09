„Äußerst kritisch“ : Die Sorge wächst: Kurz nach Schulbeginn infizieren sich immer mehr Kinder mit dem Coronavirus

Die Zahl der positiv getesteten Schüler nimmt wieder zu. Foto: dpa Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trier Bereits kurz nach Beginn des neuen Schuljahres steigt die Zahl der positiv getesteten Schüler deutlich. Mehr als 1000 Schüler und 30 Lehrer in Rheinland-Pfalz galten am Mittwoch als Corona-infiziert. Auch in der Region gibt es einige Fälle. Lehrer und Eltern sind besorgt.