Situation im Großherzogtum : Corona in Luxemburg: Inzidenz weiter über 2000

Luxemburg Nicht nur hierzulande erreichen die Corona-Zahlen ständig neue Höchstwerte. Auch in Luxemburg werden tägliche neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen gemeldet. So sieht die Lage im Großherzogtum aus.

Über 3000 neue Corona-Fälle wurden am Donnerstag in Luxemburg gemeldet. Seit Wochen gibt es auch im Nachbarland ständig neue Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Die Inzidenz lag in der vergangenen Woche bei 2400 (nach 1850 in der Vorwoche). Das Durchschnittsalter der Infizierten liegt unverändert bei 28 Jahren. Fast 30.000 Personen waren in der vergangenen Woche wegen nachgewiesener Infektion in Isolation, weitere 15.000 befanden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.