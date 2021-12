Corona : Corona-Fälle in Krankenhäusern zeigen: So groß ist das Risiko für Ungeimpfte

Besonders für Ungeimpfte kann eine Covid-19-Erkrankung gefährlich werden. Experten gehen davon aus, dass die Impfungen bis zu 90 Prozent vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Trier Der Anteil der ungeimpften Covid-Patienten auf den Intensivstationen im Land ist weiterhin höher als der der geimpften. Doch stimmen diese Zahlen überhaupt? Wird von jedem Infizierten der Impfstatus registriert?

Einige Impfskeptiker zweifeln die Aussage an, dass vor allem Ungeimpfte schwer an Covid-19 erkranken und dass deren Anteil auf den Intensivstationen deutlich höher ist als der der gegen Corona Geimpften. Die Kritiker argumentieren, dass der Impfstatus bei den Infizierten und den in Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten nicht oder nur unzureichend erfasst werde.

„Bei jeder Person, die positiv auf Sars-Cov2 getestet wird, werden die Angaben zum Impfstatus detailliert erhoben“, erklärt eine Sprecherin des Landesuntersuchungsamtes auf Anfrage unserer Redaktion. Das gelte „natürlich auch und insbesondere“ für Corona-Patienten in den Kliniken. „Allerdings können in Zeiten mit sehr hohen Fallzahlen nicht immer alle Informationen zum Meldefall zeitnah erhoben werden, so dass wir immer einen Anteil von Fällen ohne Informationen zum Impfstatus haben“, schränkt die Sprecherin ein.

Das bestätigt auch eine Sprecherin der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Seit Ende November sei es dem dortigen Gesundheitsamt wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht mehr möglich, bei einzelnen Infektionsfällen eine Kontaktnachverfolgung durchzuführen. „Deshalb wird bei diesen Infektionsfällen auch nicht der Impfstatus der betroffenen Personen seitens unseres Gesundheitsamtes abgefragt.“ Lediglich bei größeren Ausbruchsgeschehen wie zum Beispiel bei dem jüngsten Corona-Ausbruch im Seniorenzentrum in Morbach könnten valide Aussagen getroffen und der Impfstatus abgefragt werden.

Alle anderen Gesundheitsämter in der Region teilen auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass der Impfstatus der Infizierten abgefragt und registriert werde. Auch bei Kontaktpersonen würde nachgefragt, ob sie geimpft oder nicht geimpft seien, heißt es aus der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

Der Impfstatus der Patienten werde täglich an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium gemeldet, bestätigt eine Sprecherin des Trierer Brüderkrankenhauses. Oftmals würde bei Patienten, die wegen einer anderen Erkrankung in die Klinik kommen als Nebenbefund festgestellt, dass sie Corona positiv seien, ohne dass sie Symptome hätten, erklärt Tim Piepho, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus. Laut aktuellem Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes waren in den vergangenen zwei Wochen 65 Prozent der Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Land ungeimpft, der Anteil der ungeimpften Covid-Patienten auf den Intensivstationen lag bei 79 Prozent. Dass auch Geimpfte auf der Intensivstation behandelt werden müssen, erklärt Piepho damit, dass diese oftmals eine schwere Vorerkrankung hätten. Das Landesuntersuchungsamt schätzt das Risiko für Ungeimpfte in der Altersgruppe von 18 bis 59 Jahren 35 Mal größer ein wegen Covid-19 auf der Intensivstation zu landen als bei Geimpften. Bei den über 60-jährigen Ungeimpften ist das Risiko 13 Mal höher.