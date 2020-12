Pandemie : Corona-Infektionen in Senioren- und Pflegeheimen in der Region im Überblick

Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier In mehreren Pflege- und Seniorenheimen der Region gibt es derzeit Corona-Fälle, so etwa in Mehren in der Vulkaneifel, wo es in den vergangenen Tagen zu mehreren Todesfällen kam. Ein Überblick.

Im Alten- und Pflegeheim "Helena" in Mehren hat sich die Lage verschärft. Dort sind am Montag ein 78-jähriger und ein 88-jähriger Bewohner, beide vorerkrankt, gestorben. Zuvor waren bereits am Samstag zwei Todesfälle aus dem Seniorenheim im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bekannt geworden. Insgesamt 76 Bewohner und 47 Mitarbeiter waren dort in den letzten Wochen positiv getestet worden.

In der Senioreneinrichtung Cusanus-Stift in Bernkastel-Kues sind am Montag fünf Bewohner und vier Mitarbeiter positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden. Mitarbeiter der Gesundheitsamtes wiesen besondere Covid-19-Bereiche aus, um die betroffenen Bewohner zu separieren. Alle Bewohner und Mitarbeiter wurden bereits getestet und werden am Dienstag erneut getestet.

Ein Besucherstopp wurde in der vergangenen Woche im Seniorenheim St. Franziskus Saarburg ausgesprochen. Dort sind 19 Bewohner und drei Mitarbeitende positiv getestet worden. Einzelne Infektionsfälle wurden auch aus der Seniorenresidenz am Zuckerberg Trier und dem DRK-Altenzentrum in Konz gemeldet. In den Einrichtungen standen weitere Umgebungsuntersuchungen an.