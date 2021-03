Coronavirus : Inzidenz in Rheinland-Pfalz und in Trier-Saarburg weiter über 50

Mainz/Trier Auch am dritten Tag in Folge liegt die 7-Tages-Inzidenz in Rheinland-Pfalz über 50. Das könnte Auswirkungen auf den Einzelhandel haben.

Die landesweite Inzidenz liegt auch heute über 50 und damit am dritten Tag in Folge. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100000 Einwohner in sieben Tagen ist allerdings heute leicht zurückgegangen und beträgt 52. Insgesamt sind 190 Fälle heute gemeldet worden. Auch in Trier-Saarburg liegt die Inzidenz weiter über 50. Sie beträgt dort 57. In den anderen drei Landkreisen und der Stadt Trier liegt die Inzidenz unter 50.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte vergangene Woche angekündigt, dass bei einem Überschreiten der landesweiten Inzidenz von 50 an drei Tagen hintereinander in allen Kreisen und kreisfreien Städten, die dann auch den Wert überschreiten, die Geschäfte wieder nur für Terminshopping öffnen dürfen. „Im ‚Bündnis für sicheres Öffnen‘ haben wir mit Kammern, Einzelhandel und Kommunen vor einer Woche klare Absprachen getroffen“, sagte Gesundheitsstaatssekretär und Landeskoordinator Impfen Alexander Wilhelm heute Mittag, „Jeder weiß, was er jetzt zu tun hat.“

Laut der aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung müssten Kommunen, die selbst auch drei Tage eine Inzidenz von über 50 aufweisen, Lockerungen in Teilen zurücknehmen, so Wilhelm. Am Freitagabend seien die Kommunen darüber informiert worden, dass sie je nach Inzidenz kurzfristig strengere Maßnahmen ergreifen müssten, „um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten“, sagte Wilhelm.