Pandemie : Zahl der Neuinfektionen in der Region steigt wieder

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder. Foto: dpa Foto: dpa/Robert Michael

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in der Region und auch landesweit wieder an. Erstmals seit Tagen liegt die Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder über 50. Ist drei Tage infolge der Fall, müssten die Geschäfte an einigen Orten wieder schließen.