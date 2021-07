Pandemie : Keine Einschränkungen mehr für Geimpfte?

Trier Soll es keine Einschränkungen mehr für vollständig gegen Corona Geimpfte mehr geben? Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung fordert das. Ärzte in Rheinland-Pfalz sehen diesen Vorschlag skeptisch.

Mit der voranschreitenden Impfkampagne nimmt die Diskussion über den Wegfall von Einschränkungen für Geimpfte an Fahrt auf. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte in der vergangenen Woche, dass man wegkommen müsse vom kollektiven hin zum individuellen Risiko. Statt durch pauschale Maßnahmen die gesamte Bevölkerung einzuschränken, müsse man in naher Zukunft mehr an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren, um sich vor Infektionen zu schützen. „Der relativ hohe Anteil der Geimpften wirkt sich positiv auf die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe aus“, sagte auch der Hygieniker der Unimedizin in Mainz, Wolfgang Kohnen. Zuvor hatte bereits der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) daran erinnert, dass das Ziel der Maßnahmen sei, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Wenn diese Gefahr durch eine Impfung von weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr bestehe, müsse auch über einen Wegfall von Einschränkungen nachgedacht werden.