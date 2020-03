Gesundheit : Chef des Trierer Gesundheitsamts: Es besteht kein Grund zur Panik

Trier Harald Michels hält das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus nach wie vor für gering. Bei der Familie, die aus Italien nach Trier gekommen ist, hat sich der Verdacht auf Covid-19 nicht bestätigt.

Komme es zu Ausmaßen wie in der chinesischen Stadt Wuhan – von dort hat sich das neuartige Virus verbreitet und noch immer sind Tausende Einwohner mit Corona infiziert – dann könnte das Gesundheitsamt ohne zusätzliche Ärzte seine Aufgaben nicht mehr erfüllen, sagt Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Vulkaneifel. „Der öffentliche Gesundheitsdienst könnte an seine Grenzen kommen“, sagt auch der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz, der auch Vorsitzender des rheinland-pfälzischen Landkreistages ist. Insgesamt hält er die Gesundheitsämter in der Region für gut vorbereitet auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Michels hält das Risiko einer Infektion mit dem Virus nach wie vor für gering. „Es besteht kein Grund zur Panik“, sagte Michels gestern. In Sachen Verdachtsfälle hat es am Montag in der Region erneut Entwarnung gegeben. Bei der aus Mailand per Bus eingereisten Familie, die am Samstag im Trierer Mutterhaus auf Corona getestet worden war, konnte keine Infektion nachgewiesen werden, wie eine Sprecherin der Klinik gestern Mittag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte. Auch bei den anderen am Wochenende in Trier aufgetretenen Verdachtsfällen wurde gestern Entwarnung gegeben. Michels geht aber davon aus, dass es auch in der Region zu Infektionen mit dem Virus kommen wird.