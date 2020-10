Gesundheit : Corona-Kontakte in vielen Fällen kaum noch nachzuvollziehen

Trier Die Gesundheitsämter in der Region stehen unter Dauerstress. Nach dem Eifelkreis gilt jetzt auch in der Vulkaneifel Alarmstufe Rot. Die Maßnahmen werden verschärft.

Öfter Maske tragen, weniger Partys feiern, Sperrstunden in Restaurants und Kneipen – so soll verhindert werden, dass sich die Zahl der Corona-Infektionen in Hotspots weiter erhöht. Bund und Länder verständigten sich gestern, dass in Regionen, in denen es mehr als 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt, die Maßnahmen verschärft werden.

Unter anderem soll die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit erweitert werden. Falls die Zahl der Neuinfektionen in einem Gebiet weiter steigen sollte und in sieben Tagen den kritischen Wert von 50 auf 100 000 Einwohner, ab dem eine Region als Risikogebiet eingestuft wird, übersteigt, sollen bei privaten Feiern künftig maximal noch zehn Teilnehmer und zwei Hausstände zusammenkommen dürfen. Zudem sollen dort Kneipen und Restaurants um 23 Uhr schließen.

Extra Corona-Infizierte in der Region Trier Stadt Trier

43 (+4), 7-Tage-Inzidenz: 27

Landkreis Trier-Saarburg

43 (+5), 7-Tage-Inzidenz: 24,1

Landkreis Bernkastel-Wittlich

55 (+14), 7-Tage-Inzidenz: 26,7

Landkreis Bitburg-Prüm

130 (+12), 7-Tage-Inzidenz: 129

Landkreis Vulkaneifel

32 (0), 7-Tage-Inzidenz: 51,1

⇥Stand: 14. Oktober 2020

Nach dem Eifelkreis Bitburg-Prüm gilt seit gestern auch der Vulkaneifelkreis als Risikogebiet. Am heutigen Donnerstag soll dort über weitergehende Maßnahmen beraten werden. Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen im Eifelkreis weiter gestiegen. Mit einer Inzidenz von 132 auf 100 000 Einwohner lag der Kreis gestern bundesweit an der Spitze, was den Anteil von nachgewiesenen Neuinfektionen angeht.

Laut eines Sprechers der Kreisverwaltung wächst für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Stress. Zwar sei man bei der Nachverfolgung der Kontakte der Infizierten etwas im zeitlichen Verzug. Noch könne man aber die Kontaktverfolgung gewährleisten. Die meisten derzeit nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Sars-Cov-2-Virus im Eifelkreis gehen auf drei private Feiern zurück.

Auch der Anstieg im Vulkaneifelkreis hängt laut dortiger Kreisverwaltung zum Teil mit den Partys im Nachbarkreis, aber auch mit Feiern in der Vulkaneifel zusammen. Außerdem seien in einem sehr geringen Anteil auch Infektionen bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten festgestellt worden.

Bei einigen positiv auf das Virus Getesteten sei allerdings nicht nachzuvollziehen, wo diese sich angesteckt haben, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Bei weiterhin „rasant ansteigenden Fallzahlen in der jetzigen Dynamik“ sei eine ausreichende Kontaktnachverfolgung zunehmend nicht mehr zu gewährleisten.

Deshalb hat das Gesundheitsamt Trier/Trier-Saarburg die Hilfe der Bundeswehr angefordert. Fünf Soldaten sollen in den kommenden drei Monaten helfen, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Anders als in der Eifel sind die Infektionsquellen in dem Kreis nicht ganz so klar, neben privaten Feiern und Reiserückkehrern sind es Berufspendler nach Luxemburg, bei denen das Virus nachgewiesen wurde.