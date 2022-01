Corona : Wie radikal sind die Corona-Leugner in der Region?

Trier Plante ein 37-Jähriger von der Mosel einen Anschlag, um so Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen zu leisten? Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann. Doch ist er ein Einzelfall oder steht er für eine grundlegende Radikalisierung der Corona-Leugner und Impfkritiker?

Unklar ist auch, ob der 37-Jährige Mitglied radikaler Corona-Leugner in der Region ist. Ebenso, wie groß eine mögliche Gruppe ist. Tatsächliche Erkenntnisse über die Szene in Rheinland-Pfalz scheint es nicht zu geben.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums zählen zu den Corona-Demonstranten, wie sie am Samstag wieder in Trier auf die Straße gegangen sind, neben Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern auch Reichsbürger sowie Mitglieder der rechtsextremistischen Szene. Aber auch, wie eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion betont, Personen des „zivildemokratischen Spektrums ohne politische Ideologie“.

Der Generalstaatsanwalt erinnert in diesem Zusammenhang an die Tötung eines 20-Jährigen in Idar-Oberstein im September vergangenen Jahres. Der Mann, der als Kassierer an einer Tankstelle jobbte, wurde mutmaßlich von einem 49-Jährigen erschossen, weil dieser sich geweigert haben soll, eine Maske zu tragen, nachdem der 20-Jährige ihn darauf hingewiesen habe. Bislang ist noch keine Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben worden.