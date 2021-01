Neue Regeln : Corona-Lockdown verlängert: Schulen und Kitas bleiben geschlossen - Verschärfte Maskenpflicht - Mehr Homeoffice

Leere Tafel, leere Plätze: Klassenräume werden in den nächsten Wochen wohl kaum gebraucht – heute äußert sich das Land zur Lage. Foto: Getty Images/iStockphoto/asbe

Trier Medizinische Masken, Schulen und Kitas bleiben geschlossen, mehr Homeoffice – so wollen Bund und Länder die Pandemie in den Griff bekommen. Die Inzidenz in der Region sinkt weiter. Einige Impftermine werden verschoben.

Der Lockdown geht erneut in die Verlängerung. Bund und Länder verständigten sich am Dienstag darauf, dass Geschäfte, Kinos, Restaurants, Kneipen und Freizeiteinrichtungen bis 14. Februar geschlossen bleiben.

In der Frage des Umgangs mit Schulen und Kitas wollten einige Länder offensichtlich den härteren Kurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht mitmachen. Die Beratungen dauerten bis in den späten Abend. Dann war klar: Schulen sollen bis Mitte Februar geschlossen bleiben oder die Präsenzpflicht soll ausgesetzt werden. Dies soll restriktiv umgesetzt werden. Darauf einigten sich Bund und Länder schließlich am Dienstag. In Kitas soll genauso verfahren werden.

EXTRA Heute Telefonaktion zu Corona und Psyche (sas) Leben im Ausnahmezustand: Vielen schlagen die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und fehlenden Kontakte aufs Gemüt. Doch worin unterscheiden sich Winterblues und Depression? Drei Expertinnen geben Betroffenen heute von 17 bis 19 Uhr Rat und Hilfe. Mehrwert Seite 28

Über die konkreten Auswirkungen für Rheinland-Pfalz wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig am Mittwoch informieren.

Neben der Verlängerung des Lockdowns sollen auch mehr Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten künftig das Arbeiten im Homeoffice überall dort ermöglichen, wo es die Tätigkeiten zulassen. Die Regelung soll bis 15. März gelten.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird die Maskenpflicht verschärft. Im Nahverkehr und beim Einkaufen müssen künftig sogenannte OP-Masken oder Mund-Nase-Bedeckungen mit den Standards KN95/N95 oder FFP2 getragen werden. Normale Alltagsmasken sind dort dann nicht mehr zugelassen. Die speziellen Masken sollen besser vor einer Infektion vor allem mit der mutierten Coronavirus-Variante schützen, die nach Expertenansicht deutlich ansteckender ist, aber in Deutschland noch nicht stark verbreitet. Der verlängerte Lockdown trage dazu bei, der Verbreitung der Variante entgegenzuwirken, sagt Torsten Engler, Chefarzt des Corona-Gemeinschaftskrankenhauses in Trier. Auch der Chef der Landesärztekammer, Günther Matheis, hält die Verlängerung des Lockdowns für notwendig. Nur dadurch sei eine Entlastung der Kliniken zu erreichen. „Nicht nur die Intensivstationen brauchen Entlastung. Schließlich müssen auch auf den Normalstationen und in den Ambulanzen sehr viele Corona-Fälle behandelt werden, die unter schweren Krankheitsverläufen leiden“, sagte Matheis, der sich im Vorfeld der Beratungen von Bund und Ländern gegen eine generelle Verschärfung der Maßnahmen ausgesprochen hatte. Er plädiert für regionale Abstufungen: „Verschärfung der Maßnahmen bei hoher Inzidenz und Lockerung bei Reduktion der Infektionszahlen.“