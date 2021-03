Bildung und Corona : Wie geht es weiter an den Schulen und in den Kita?

Nach den Osterferien soll es regelmäßige Corona-Tests an Schulen geben. Foto: dpa Foto: dpa/Holger John

Bleiben Kita und Schulen weiter offen? Laut der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer soll dies nach Möglichkeit so sein. Nach den Osterferien soll zumindest in Schulen mehr getestet werden.

In ersten Entwürfen zum gestrigen Corona-Gipfel war die Rede davon, dass Schulen in Regionen mit einer Inzidenz über 100 schließen müssten, wenn nicht sichergestellt werden könnte, dass Lehrer und Schüler zwei Mal die Woche getestet werden könnten. In Regionen mit einer Inzidenz über 200 sollten Schulen und Kita unabhängig von Testmöglichkeiten schließen. Im Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin ist nicht mehr die Rede von solchen Vorgaben. Bund und Länder wollen Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte ausweiten und streben „baldmöglichst zwei Testungen pro Woche“ an, heißt es nun. Zur Organisation des weiteren Betriebs von Schulen und Kita, etwa zu möglichen Schließungen oder anderen Einschränkungen, traf der Corona-Gipfel keine konkreten Entscheidungen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte am Morgen an, dass Schulen und Kita so wie bisher weiter offen bleiben sollen. In den Schulen wird derzeit im Wechselunterricht unterrichtet. Kitas sind im Normalbetrieb. Das bedeutet: Dass in dieser Woche der Betrieb in den Einrichtungen wie bisher weiter gehen wird. In den Schulen beginnen am kommenden Montag die Osterferien. Sie gehen bis 7. April.

Nach den Osterferien werde es konsequent ein Angebot an Schülerinnen und Schüler zunächst für mindestens eine Testung pro Woche geben, kündigte die Ministerpräsidentin an. So könnten möglichst viele Menschen entdeckt werden, die keine Symptome haben und trotzdem mit Corona infiziert sind, sagte Dreyer. Das sei ein „ganz wesentlicher Schritt bei der Vermeidung von Ansteckung“. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will am Mittwoch Details zum Testen in den Schulen und Kita vorstellen.

Den Erziehern gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Das große Bestreben sei, die Infektionszahlen zu drücken, sagt die Landesvorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes, Claudia Theobald. „Den höchsten Zuwachs an Infektionen haben wir bei Kindern, auch bei den ganz jungen. Momentan gibt es nirgendwo in unserer Gesellschaft so viele Kontakte ohne Abstand und Maske in geschlossenen Räumen, wie in Kitas“, warnt sie. „Wann werden unsere Gruppenräume mit leistungsstarken Luftfiltergeräten ausgestattet, die die Viruslast eines Raumes um mehr als 95 Prozent reduzieren können?“

