Pandemie : Lockdown wird erneut verlängert – Dreyer für flexiblere Lösungen

Trier Bund und Länder beraten am Montag über die Fortführung der Corona-Einschränkungen. Ein Thema dürfte der kommende Osterurlaub sein. Und: Warum sich ein Trierer Intensivmediziner um nicht so ältere Covid-Patienten sorgt.

Streit dürfte es um den Osterurlaub und mal wieder um das Thema Schulen geben. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will zumindest Ausflüge über Ostern erlauben. Man müsse Möglichkeiten schaffen, „dass die Menschen in den anstehenden Osterferien bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern“, sagte sie in einem Interview. Dreyer will sich beim Corona-Gipfel für „flexiblere Lösungen im Sinne von Modellkommunen und -landkreisen“ einsetzen. In engen Grenzen könne es Lockerungen geben, „wenn der Inzidenzwert dort unter 100 liegt und ein lückenloses Test- und Kontakterfassungssystem vorliegt und die Kontrolle sichergestellt ist“. Ab Montag darf in Rheinland-Pfalz die Außengastronomie öffnen unter strengen Auflagen (Gäste benötigen einen negativen Corona-Test, sie müssen Masken bis zum Tisch tragen, und es muss vorab reserviert werden). Auch der Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebundes, Karl-Heinz Frieden, plädiert dafür, regional unterschiedlich auf das Infektionsgeschehen zu reagieren. Man erlebe vor Ort den Frust der Menschen, „die endlich auf konkrete Öffnungsperspektiven warten und etwas Normalität zurückwollen“, sagt Frieden. Unklar ist, ob Hotels und Ferienwohnungen öffnen dürfen. „Wir erwarten und fordern eine klare und vor allem einheitliche Öffnungsperspektive für den Tourismus in ganz Deutschland“, sagt eine Sprecherin der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Die Branche stehe bereit.