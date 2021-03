Bund-Länder-Beratungen : Auch in diesem Jahr: Ostern feiern nur im kleinen Kreis möglich - Kritik aus der Wirtschaft an Lockdown-Verlängerung

Erst testen, dann hinsetzen: Die Außengastronomie darf seit gestern unter strengen Auflagen öffnen – so ist ein negativer Corona-Schnelltest für die Kunden Voraussetzung. Die Triererin Moni van Bellen („Sieh um dich“) hatte als eine von wenigen Gastronomen in der Region bereits am Montag die Terrasse geöffnet. Foto: Hans Krämer/HANS-KRAEMER

Trier Noch laufen die Beratungen, doch auf zwei Punkte haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel offenbar verständigt: Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert und die Kontaktbeschränkungen sollen auch zu Ostern nicht gelockert werden. Die Wirtschaft in der Region kritisiert die Verlängerung des Lockdown. Eltern fordern mehr Schutz in Schulen.

In einem Punkt waren sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Montag schnell einig: Der Lockdown wird bis mindestens 18. April verlängert. Das heißt: Wir werden auch in diesem Jahr Ostern im Corona-Lockdown feiern. Die bestehenden Kontaktbeschränkungen werden ebenfalls verlängert und sollten – so der Plan – auch über die Feiertage nicht gelockert werden. Die Ministerpräsidenten sprachen sich gegen generelle Ausgangssperren aus. Allerdings soll es in Regionen, die über einer Inzidenz von 100 liegen, Einschränkungen geben. In Rheinland-Pfalz wird diese Notbremse bereits umgesetzt, in Corona-Hotspots kann es hier auch nächtliche Ausgangssperren geben.