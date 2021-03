Corona : Harter Lockdown zu Ostern: Was ist mit den Gottesdiensten im Bistum Trier?

Trier Nach den Beratungen vergangene Nacht steht fest: Für die Christen wird auch das diesjährige Osterfest ein besonderes. Wir haben nachgefragt, welche Auswirkungen die Bund-Länder-Beschlüsse auf das Bistum Trier haben.

An Ostern feiern Christen ihr ältestes und wichtigstes Fest: die Auferstehung Jesu am dritten Tag nach dem Tod am Kreuz. Nach Möglichkeit wird in der Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag eigentlich das Sakrament der Taufe gespendet. 2020 hatte der Vatikan katholische Bischöfe und Priester wegen der Pandemie bereits angehalten, die Gottesdienste ohne Anwesenheit von Gläubigen zu feiern.