Katholische Kirche : Erste Kommunionen werden nachgefeiert

Trier Das Bistum Trier bietet Pfarreien unterschiedliche Alternativen an, und einige legen schon los.

Der auf Ostern folgende Sonntag ist traditionell der Tag, an dem in den meisten katholischen Gemeinden Erstkommunion gefeiert wird. In diesem Jahr aber hat die Corona-Epidemie den geplanten Feiern einen Strich durch die Rechnung gemacht – zumindest vorübergehend. Denn mittlerweile sind Kommunionen wieder möglich, wie das Bistum Trier in seinem Schutzkonzept für die Feier öffentlicher Gottesdienste erläutert. Dabei gelten natürlich die auch bei „normalen“ Gottesdiensten üblichen Auflagen. So müssen sich die Gläubigen beispielsweise zuvor anmelden, untereinander einen Mindestabstand halten oder beim Betreten der Kirche einen Mundschutz tragen.

Und natürlich wird in die Kirchen nur eine festgelegte Anzahl an Personen hineingelassen. Mit ein Grund, warum die gewohnten großen Feiern mit bis auf den letzten Platz gefüllten Gotteshäusern in diesem Jahr ausbleiben werden. Nach einer Umfrage unserer Zeitung ist in den meisten Pfarreien im Bistum noch nicht klar, wann und in welcher Form die vor zwei Monaten ausgefallenen Kommunionfeiern nachgeholt werden. Eine Ausnahme ist der Wallfahrtort Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dort kommen am Sonntag sieben Kinder zur Kommunion. Pater Albert Seul und die Eltern der Kinder haben zuvor gemeinsam ein Konzept ausgetüftelt, damit die Auflagen erfüllt sind und es dennoch festlich ist. Die wegen Corona auf 88 Plätze beschränkte Klausener Wallfahrtskirche ist an diesem Tag nur für die Gäste der Kommunionkinder geöffnet, welche Familie wo in der Kirche sitzt, wurde laut Pater Albert im Vorfeld ausgelost. Einen festlichen Einzug soll es trotz der Auflagen geben: Im Park vor der Kirche stehen und spielen – natürlich mit gebührendem Abstand – Musiker des örtlichen Musikvereins. „Zur besonderen Erinnerung an eine besondere Kommunion“ (Seul) bekommt jedes Kind einen Mundschutz mit seinem Namen.

Extra Was ist eigentlich die Erstkommunion? Mit ihrer Erstkommunion bestätigen katholische Kinder zum ersten Mal selbst, dass sie an Gott und an die Kirche glauben. Bei ihrer Taufe waren die meisten von ihnen dazu noch viel zu klein. Bei der Erstkommunion bekommen die Kinder zum ersten Mal die Hostie, das heilige Brot. Für Christen steht es für den Leib Christi. Durch das Brot fühlen sie sich nah bei Gott. Die Erstkommunion wird mit einem großen Gottesdienst gefeiert, meist am „Weißen Sonntag“, dem ersten Sonntag nach Ostern.. Und da lag in diesem Jahr das Problem: Aus Sorge vor dem Coronavirus sollen nicht zu viele Menschen eng an einem Ort zusammenkommen. Deshalb wurden die Feiern verschoben.

Während in Klausen bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurden, wird andernorts noch nachgedacht, wie man in Sachen Kommunion verfahren soll. Das Bistum hat in seinem Schutzkonzept mehrere Alternativen vorgeschlagen: Eine Möglichkeit ist etwa, dass ein oder mehrere Kinder in einem Gottesdienst die Erstkommunion empfangen. Wer dies wünscht, kann die Kommunion aber auch ins nächste Jahr verschieben.

Wer sich für welche Alternative entscheidet, soll laut Bistum in den einzelnen Pfarreien entschieden werden – unter Berücksichtigung der Wünsche der Familien mit Kommunionkindern, wie es heißt. In der Trierer Pfarrei St. Matthias gibt es aktuell eine Umfrage, um das Stimmungsbild der Eltern in Erfahrung zu bringen. In der Trierer Pfarrei Liebfrauen werden sechs Termine im August und September angeboten, in denen die Kinder in Kleingruppen zur Kommunion gehen. Jedes Kind darf maximal acht Gäste zum Gottesdienst einladen, heißt es in einem Informationsschreiben. In vielen Pfarreien im Bistum stehen konkrete Regelungen allerdings noch aus.

Während bei den Kommunionfeiern meist nur wenige Gäste mit in den Gottesdienst dürfen, sind die Einschränkungen für die Feier danach ab diesen Mittwoch deutlich weniger streng. Im Innenbereich sind dann Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen erlaubt; private, geschlossene Gesellschaften mit bis zu 75 Personen dürfen sogar auch ohne strenge Abstandsregeln zusammen feiern.