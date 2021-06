Corona : Ab Mittwoch wird es weitere Lockerungen im Land geben

Seit den ersten Lockerungen füllt sich auch wieder die Trierer Innenstadt. Foto: Marius Kretschmer Foto: Marius Kretschmer

Trier Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verkünden. Ab Mittwoch sollen einige der Beschränkungen aufgehoben werden. Das ist bislang bekannt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. Auch in Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz seit Tagen stabil unter dem Wert von 50. In der Region weist der Kreis Trier-Saarburg mit einer Inzidenz von 17 den niedrigsten Wert auf. Die Landesregierung hatte im April einen dreistufigen Perspektivplan für Öffnungen angekündigt. Am morgigen Mittwoch tritt die dritte Stufe des Plans in Kraft. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will um 11.30 Uhr über die einzelnen Schritte informieren.

Sie hatte bereits vergangene Woche angekündigt, dass es aufgrund der niedrigen Inzidenzen umfangreichere Lockerungen als zunächst geplant geben wird.

Kontaktbeschränkungen: Es sollen sich wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Derzeit ist die Zahl der Kontakte auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkt (Kinder bis 14 Jahren ausgenommen). Ab Mittwoch sollen sich fünf Personen aus maximal fünf Haushalten treffen dürfen. Das sei vor allem für Alleinstehende eine Erleichterung, hieß es dazu vergangene Woche aus dem Corona-Kommunikationsstab der Landesregierung.

Freibäder dürfen ab Mittwoch wieder öffnen. Besucher müssen vorher ihre Kontaktdaten hinterlassen, die Zahl der Schwimmer wird beschränkt werden. Ein negativer Corona-Test wird wohl nicht gebraucht für den Schwimmbad-Besuch.

Gastronomie: Für die Außengastronomie soll die Testpflicht entfallen. Das heißt, ab Mittwoch kann man spontan in den Biergarten oder ein Eis auf der Terrasse der Eisdiele essen. In der Innengastronomie soll es weiter bei der Testpflicht bleiben.

Hotels: Hotels sollen wieder komplett öffnen dürfen in Regionen, in denen die Inzidenz unter 100 liegt. Hotelgäste brauchen einen negativen Corona-Test. Streit gibt es allerdings wohl noch darüber, ob die Wellness-Bereiche der Hotels geöffnet werden sollen. „Gerade für ein touristisch geprägtes Bundesland wie Rheinland-Pfalz ist die komplette dauerhafte Öffnung der Hotels mit Wellness-, Sport- und Freizeiteinrichtungen zwingend notwendig. Tagungen und Veranstaltungen müssen ebenso wieder stattfinden dürfen“, fordert der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann.

Gäste und Gastgeber benötigten endlich Planungssicherheit. „Wir haben bewiesen, dass wir strenge Schutz- und Hygienekonzepte erfolgreich umsetzen. Das Gastgewerbe ist nachweislich kein Pandemietreiber“, so Haumann.

Kultur: Zu Kulturveranstaltungen im Freien werden mehr als 100 Besucher erlaubt sein. Bei Veranstaltungen im Innenbereich sollen bis zu 100 Besucher möglich sein.

Sport: Es sollen wieder mehr Menschen gemeinsam trainieren dürfen, Gruppensport mit bis zu 20 Menschen im Freien soll wieder erlaubt werden.