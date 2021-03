Handel : Corona-Lockerungen Rheinland-Pfalz: Geschäfte öffne ab 8. März wieder (Update)

Es sieht derzeit so aus, als ob die Geschäfte am Montag wieder aufmachen dürfen. Foto: dpa Foto: dpa/Sina Schuldt

Ab Montag dürfen die Geschäfte in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will sich um 16 Uhr in einer Pressekonferenz dazu äußern. Die Industrie- und Handelskammer begrüßt die Entscheidung.

Baden-Württemberg ist als erstes Nachbarland von Rheinland-Pfalz vorgeprescht. Dort dürfen in Regionen, die stabil unter 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen, die Geschäfte wieder öffnen.

In Rheinland-Pfalz dürfen nach Informationen von volksfreund.de ab Montag ebenfalls die Geschäfte wieder öffnen. Laut dem von Bund und Ländern verabschiedeten Öffnungsplan darf der Einzelhandel öffnen, wo die Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 liegt. Rheinland-Pfalz liegt seit Tagen darunter. Heute liegt die landesweite Inzidenz bei 47. In der Region Trier wird der Wert auch heute in allen vier Landkreisen und der Stadt Trier unterschritten – und das bereits mehrmals in Folge. In Trier beträgt er 21,5, in Trier-Saarburg 28, in der Vulkaneifel rund 43, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 26 und in Bernkastel-Wittlich 13. Nach Informationen von volksfreund.de haben heute Morgen Vertreter von Handelsverbänden und von Industrie- und Handelskammern mit Dreyer beraten, wie eine mögliche Öffnung des Handels aussehen könnte. Dabei hat es wohl Übereinstimmung gegeben, dass es ab Montag Öffnungen von Geschäften geben soll. Nach Informationen von volksfreund.de sollen die Geschäfte bei einer landesweiten Inzidenz unter 50 öffnen dürfen. Steigt in einzelnen Kreisen oder Städten dieser Wert über 50, soll dort zum Terminshopping zurückgekehrt werden, erlaubt ist dann aber ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Um 16 Uhr will die Landesregierung über die Öffnung des Handels und die neue Corona-Verordnung, die bis heute Abend veröffentlicht und am Montag inkraftreten soll, informieren. Laut eines Sprechers des Corona-Kommunikationsstabs der Landesregierung soll bei der Entscheidung von weiteren Öffnungsschritten sowohl die Inzidenz des gesamten Landes und von einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten betrachtet werden. Bei Inzidenzen über 100 seien keine Lockerungen möglich. „Sollte ein Landkreis über einem Wert von 100 liegen, müssen die Kreisverwaltungen strenge Maßnahmen ergreifen. Dazu können auch Ausgangssperren oder die sogenannte 15-Kilometer-Regel gehören“, sagte der Sprecher. Das solle sicherstellen, dass Kontakte, Mobilität und Freizeittourismus aus einem Hotspot in einen Landkreis mit niedrigen Inzidenzen minimiert bis verhindert werde. „Gleichzeitig können Berufspendler, die nicht im Homeoffice arbeiten, können trotzdem noch zu ihrer Arbeitsstelle fahren.“

„Wir begrüßen den mutigen Schritt der Landesregierung, den Einzelhandel ab Montag wieder zu öffnen. Die Entscheidung ist richtig, da in der angespannten Situation der Branche jeder Tag zählt. Sie ist auch verantwortbar, da die Betriebe ausgefeilte Hygienekonzepte haben. Damit der Neustart gelingen kann, sind aber alle aufgefordert, durch ihr Verhalten in Eigenverantwortung dafür zu sorgen, die Hygienekonzepte einzuhalten, damit die Infektionszahlen weiter sinken“, sagte Peter Adrian, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz volksfreund.de.