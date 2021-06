Corona : „Gibt keine Corona-Generation“

Mainz Das Land will Familien und Kindern in den Sommerferien ein Freizeit- und Bildungsangebot machen. Im Juli soll es weitere Lockerungen geben. Manchen geht das aber nicht schnell genug.

Eigentlich wollte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gestern noch gar keine weiteren Öffnungsschritte verkünden. Die nächsten Lockerungen waren für den 21. Juni vorgesehen. Weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen aber weiter deutlich sinke und die Inzidenz landesweit stabil unter 30 (gestern betrug der Wert 20) liege, könne man den nächsten Schritt vorziehen, sagte die Triererin in Mainz. Und so sind dann bereits ab 18. Juni private Feiern mit bis zu 25 (getesteten oder vollständig geimpften) Gästen drinnen und bis zu 50 Personen draußen erlaubt. Damit könnten dann endlich wieder Hochzeitsfeiern stattfinden, sagte Dreyer. Trotz dieser Lockerungen ändert sich zunächst nichts am bestehenden Kontaktverbot. Weiterhin dürfen sich nur fünf Personen aus maximal fünf Haushalten draußen treffen. Erst ab spätestens 2. Juli soll die Zahl auf zehn Personen erhöht werden, kündigte die Regierungschefin an. Dann soll es auch die nächsten Lockerungen geben: Mehr Gäste bei privaten Feiern, Flohmärkte sollen wieder erlaubt werden, die Kundenbegrenzung im Einzelhandel wird gelockert und Bus- und Schiffsreisen sind wieder möglich.

Die CDU-Landtagsfraktion wirft der Landesregierung eine „zögerliche Haltung“ in Bezug auf Busreisen vor. „Warum bei uns nicht möglich sein soll, was bereits in zwölf anderen Bundesländern umgesetzt, erschließt sich mir nicht“, sagte Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf im Hinblick darauf, dass in anderen Bundesländern Busreisen wieder erlaubt seien. Man merkte Dreyer gestern an, dass es ihr in erster Linie gar nicht um die Öffnungsschritte ging. Diese las sie im schnellen Tempo vom Blatt ab, um sich danach ausführlich und mit Unterstützung von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und Familienministerin Katharina Binz (Grüne) dem eigentlich für diesen Tag vorgesehenen Thema zu widmen: dem Freizeit- und Bildungssommerprogramm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. Diese hätten besonders unter der Pandemie gelitten, sagte Hubig, um gleich aber wieder einzuschränken, dass es aus ihrer Sicht keine Corona-Generation geben wird. Binz verwies hingegen darauf, dass vor allem Jugendliche, junge Erwachsene und Familien von Be- und Einschränkungen und von mangelnden sozialen Kontakten betroffen seien. Deswegen lege man bei dem Aktionsprogramm ein Augenmerk auf diese Gruppe. „Jetzt ist es an uns, ihnen, den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien eine Auszeit zu ermöglichen“, so die Ministerin.