Corona : Mehr Normalität, aber nicht überall

Clubs und Diskotheken sind seit über einem Jahr geschlossen. Foto: dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Trier Trotz niedriger Inzidenz warten einige Branchen noch auf Öffnungsperspektiven.

Wenn man in diesen Tagen durch die Fußgängerzonen der Städte in der Region geht, könnte man glauben: Es ist alles wieder normal. Es gibt keine Einschränkungen mehr. Corona ist vorbei.

Die Städte sind voll, es wird eingekauft, bei strahlendem Sonnenschein sind die Straßencafés und Restaurantterrassen vollbesetzt. Zahlen der Internet-Plattform hystreet.com zeigen, dass die Zahl der Passanten in der Trierer Simeonstraße am Samstagmittag sogar deutlich über dem Durchschnitt lag. Die Menschen sind wieder zurück in den Innenstädten.

Doch trotzdem ist es nur ein Stück Normalität, das aufgrund der deutlich gesunkenen Inzidenzen wieder in den Alltag eingekehrt ist. Auch, wenn die derzeit weiter geltenden Einschränkungen für die viele Menschen gar nicht mehr als solche empfunden werden – an das Tragen der Maske in und vor den Geschäften, das Abstandhalten und selbst an das Testen vor dem Besuch eines Restaurants hat man sich längst gewöhnt – gibt es noch immer zahlreiche Bereiche des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens, für die es noch gar keine Lockerungen gibt oder die weiter nur mit stark angezogener Handbremse arbeiten dürfen.

Die landesweite Inzidenz lag am Sonntag bei knapp 17 und damit weiterhin stabil unter 20. Mit Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg liegen zwei Kreise unter einem Wert von 10. Tendenz weiter fallend. Vergleicht man die Zahlen mit denen vor einem Jahr, sieht man, dass die Lage zwar entspannt ist derzeit, aber die Inzidenzen noch immer deutlich, über denen von Juni 2020 liegt. Landesweit lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen am 14. Juni vergangenen Jahres bei 1. In der Region wies der Eifelkreis Bitburg-Prüm damals mit fünf den höchsten Wert auf. Bis Ende September bewegte sich die Inzidenz in Rheinland-Pfalz fast überall im einstelligen Bereich, bevor die Zahl der Neuinfektionen ab Oktober zunächst langsam dann aber wieder sprunghaft anstieg.

Es ist vermutlich diese Erfahrung und die Sorge vor einer möglicherweise erneuten dramatischen Lage im Herbst, die die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dazu veranlasst, bei den Öffnungen weiter auf Vorsicht zu setzen. „Gerade durch die anstehende Urlaubssaison, auf die sich viele Menschen nach dem langen Lockdown so sehr freuen, können die Infektionszahlen wieder ansteigen und Virusmutationen eingeschleppt werden“, sagte sie im Anschluss an die Bund-Länder-Runde am Donnerstagabend in Mainz. Die Triererin spricht von einer klugen Öffnungsstrategie.

Doch obwohl mittlerweile in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder deutlich mehr möglich ist, warten viele Branchen warten weiter darauf, endlich wieder ihren Betrieb aufnehmen zu dürfen. Seit März vergangenen Jahres etwa sind Bars und Diskotheken geschlossen. Bund und Länder stellten Anfang des Jahres in Aussicht, das diese wieder öffnen dürfen, wenn die Inzidenz stabil unter 20. Doch als Dreyer vergangene Woche über die nächsten Öffnungsschritte informierte, war von Clubs, Bars und Diskotheken nicht die Rede. „Es ist an der Zeit, hier endlich Öffnungen zu ermöglichen“, wiederholt der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga immer wieder seine Forderung nach Perspektiven für den Teil der Branche, der am härtesten von den Corona-Maßnahmen betroffen ist.

Keine klare Perspektive wollte Dreyer auch für Bordelle geben. Wann diese wieder öffnen dürfen, ist noch unklar. Im Juni vergangenen Jahres gab es die ersten Lockerungen für die Branche.

Während andere Bundesländer touristische Busreisen wieder zulassen, müssen die Unternehmer in Rheinland-Pfalz weiter warten. Erst ab 2. Juli will die Landesregierung Bus- und Schiffsreisen wieder erlauben. Von „mutigen und umsichtigen“ Schritten zugleich, sprach Dreyer im Hinblick auf die weiteren Perspektiven. Die CDU-Fraktion im Landtag bezeichnete die Schritte eher mutlos. In den direkten Nachbarländern werde Bustouristik bereits wieder angeboten, kritisierte Fraktionschef Christian Baldauf. „Ganz abgesehen von der Benachteiligung der hiesigen Busunternehmen und der negativen Auswirkungen auf die Beherbergungsbetriebe führt das unter anderem zu der absurden Situation, dass Busreisen an der Landesgrenze enden und zum Teil durch den ÖPNV fortgesetzt werden müssen.“