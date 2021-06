Land stellt neue Lockerungen vor : Sind bald wieder Hochzeiten und Geburtstagsfeiern möglich?

Sind private Feiern bald wieder erlaubt? Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Trier Die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz entspannt weiter. Weil die Zahl der Neuinfektionen deutlich zurückgegangen ist, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer bereits heute weitere Lockerungen verkünden. Einige davon könnten schon am Wochenende gelten.