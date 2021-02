Pandemie : Corona-Mutationen: Zahl der Fälle in der Region steigt

Corona-Mutationen: Zahl der Fälle in der Region steigt

Die Zahl der Corona-Infektionen durch Mutationen steigt in der Region. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Zahl der Corona-Infektionen, die auf mutierte Viren zurückgehen, steigt in der Region zum Teil deutlich. Allein aus dem Kreis Trier-Saarburg werden heute 29 neue Fälle durch Ansteckung mit der britischen Variante gemeldet.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Corona-Mutationen auch in der Region ausbreiten. Die Gesundheitsämter sind alarmiert. Die Zahlen der Infektionen durch die als ansteckender geltenden Varianten, vor allem der britischen, steigen. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden bis heute 13 Fälle bestätigt, Anfang der Woche war es erst ein Fall, der auf die britische Variante zurückgeht. Auffallend sei, heißt es aus der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm: „Die betroffenen Personen sind jünger, meist Anfang oder Mitte 20.“ Die in der Region aufgetretene Virusvariante sei nach bisheriger Erkenntnis nicht gefährlicher, sondern übertrage sich schneller im privaten Bereich bei im selben Haushalt lebenden Familienmitgliedern.

In Trier-Saarburg ist die Zahl der Fälle durch Mutationen innerhalb eines Tages von insgesamt zehn auf 39 gestiegen. Dem Gesundheitsamt Trier wurden heute 29 neue Fälle gemeldet, die auf Ansteckungen durch die britische Variante zurückgehen, alle aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Unter anderem sind auch Erzieher von fünf Kitas betroffen.

Es bestehe aber kein Anlass zur besonderen Sorge, heißt es aus der Bitburger Kreisverwaltung. Auch bei der Mutation gelte nach wie vor derselbe Schutz wie auch beim bisherigen Virus. Bei Kontakten mit Dritten soll eine medizinische oder besser eine FFP2-Maske getragen werden. „Wir gehen davon aus, dass Mutationen des Coronavirus uns in den Folgejahren begleiten werden“, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm volksfreund.de.

Die steigende Zahl der Neuinfektionen macht sich auch in wieder steigenden Inzidenzen bemerkbar. In Trier-Saarburg ist sie wieder deutlich angestiegen und liegt bei fast 74, in Trier bei 43, im Eifelkreis bei 52.