Pandemie : Viele wissen nicht, dass sie infiziert sind

Schützt und hilft gegen die Ausbreitung des Virus: „Bitte Abstand Halten“ steht auf einem Schild in einer Fußgängerzone an einem Markttag. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Trier Mainzer Studie zeigt, dass Abstandhalten bester Corona-Schutz ist. Aber: Es muss mehr getestet werden. Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz steigt leicht an. In Luxemburg verschlechtert sich die Lage deutlich.

Wie entwickelt sich die Corona-Lage? Nachdem die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen im Land und auch in der Region kontinuierlich zurückgegangen ist, verzeichnen die Gesundheitsämter und das Landesuntersuchungsamt seit Beginn der Woche einen leichten Anstieg. Die landesweite Inzidenz stieg leicht auf 6,3. In der vergangenen Woche hatte sie mit fünf einen der niedrigsten Werte seit Monaten erreicht. Insgesamt 54 neue Fälle meldete das Landesuntersuchungsamt am Mittwoch. Todesfälle wurden keine neuen registriert. In der Region sind die Zahlen gestern leicht gestiegen. Acht neue Fälle wurden gemeldet. Die höchste Inzidenz in der Region weist weiterhin der Landkreis Bernkastel-Wittlich mit knapp 15 auf. Dort wurden allein am Dienstag zwölf Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch war es eine. Drei Covid-Patienten werden in der Region auf Intensivstationen behandelt.

Wie schnell sich die Lage ändern kann, zeigt der Blick nach Luxemburg. Zwar ist auch dort die Lage auf den Intensivstationen entspannt, aber die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat sich in der vergangenen Woche verachtfacht. Sie stieg von knapp über 100 auf 787. Das ist eine Steigerung von 635 Prozent. Am Mittwoch wurden weitere 201 Fälle gemeldet.

Mit der Zahl der Corona-Infizierten stieg auch der R-Wert, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter rein rechnerisch anstecken kann. Dieser kletterte von 0,86 auf 2,08. In Deutschland liegt der R-Wert bei rund 1. Die Inzidenz in Luxemburg ist dramatisch gestiegen, von 17 auf 124. Pendelt sich der Wert auf diesem Niveau ein, ist damit zu rechnen, dass Deutschland das Nachbarland in den nächsten Wochen wieder als Risikogebiet einstuft. Laut Mitteilung der Gesundheitsbehörde ist die Delta-Variante des Corona-Virus mittlerweile für 60,8 Prozent der nachgewiesenen Fälle verantwortlich.

Einer der in Luxemburg im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten ist Premierminister Xavier Bettel. Er wurde am Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er positiv auf Corona getestet wurde und sich sein Zustand am Wochenende verschlechtert hatte. Laut der Online-Ausgabe des Luxemburger Wort bleibt Bettel weiter im Krankenhaus. Zunächst war nur die Rede davon, dass er für 24 Stunden für Tests und weitere Untersuchungen in der Klinik bleiben müsse. Dann hieß es, er werde noch bis Mittwoch behandelt. Nun wurde mitgeteilt, dass er noch eine Zeitlang unter ärztlicher Beobachtung bleiben werde. Über den Gesundheitszustand Bettels wurde zunächst nichts bekannt.

Luxemburgische Medien berichten, dass er sich möglicherweise beim Besuch eines Nachtclubs am Abend vor dem Nationalfeiertag am 23. Juni angesteckt haben könnte.

Einer Studie der Mainzer Uni-Medizin zur Folge ist Abstandhalten der effektivste Schutz vor einer Corona-Infektion. Bei Personen, die angaben, sich konsequent an die Abstandsregeln zu halten, sei das Infektionsrisiko nur halb so groß gewesen wie bei Menschen, die sich selten oder nie daran hielten, sagte Studienleiter Philipp Wild am Mittwoch in Mainz. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Home-Office dienten dem Infektionsschutz. Bei jenen Personen, die regelmäßig Masken trugen, habe sich ein um 34 Prozent niedrigeres Risiko für eine Corona-Infektion gefunden im Vergleich zu Personen, die diese nie oder nur selten trugen. Bei Berufstätigen, die ausschließlich im Home-Office arbeiteten, habe sich ein um rund 31 Prozent niedrigeres Infektionsrisiko gezeigt im Vergleich zu Beschäftigten, die nicht von zu Hause gearbeitet hätten. Eine der grundlegendsten Erkenntnisse der Studie, an der von Oktober 2020 bis Ende Juni 2021 rund 10 520 Menschen im Alter von 25 bis 88 Jahren teilgenommen haben, ist, dass mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten nichts von ihrer Infektion wissen. „Zu zehn Personen, die wissentlich infiziert sind, müssen rund acht Personen hinzugerechnet werden, die unwissentlich infiziert sind“, sagte Wild. Daher plädiert er dafür, die Möglichkeiten von Corona-Schnelltests nicht zu reduzieren. Derzeit zeige sich, dass sich Menschen immer seltener testen ließen, vor allem vollständig Geimpfte und auch Genesene. Ende April habe die Testrate noch knapp 30 Prozent betragen, aktuell liege sie bei rund 15 Prozent. Da jedoch auch Geimpfte und Genesene Infektionsträger sein könnten, sollten sie sich weiterhin regelmäßig testen lassen, um „ein bestmögliches Frühwarnsystem zu gewährleisten.