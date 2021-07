Pandemie : Corona: Viele wissen nicht, dass sie infiziert sind

Schützt und hilft gegen die Ausbreitung des Virus: „Bitte Abstand Halten“ steht auf einem Schild in einer Fußgängerzone an einem Markttag. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Trier Mainzer Studie zeigt, dass Abstandhalten bester Corona-Schutz ist. Aber: Es muss mehr getestet werden. Die Zahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz steigt leicht an. In Luxemburg verschlechtert sich die Lage deutlich.