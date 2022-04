Corona-Pandemie : Parteien kritisieren wegfallende Tests an Schulen und Kitas

Parteien kritisieren wegfallende Tests an Schulen und Kitas

Mainz (stra) Die Oppositionsparteien CDU und Freie Wähler des rheinland-pfälzischen Landtages werfen der Regierung „Leichtsinn“ und ein „Fahren auf Sicht“ beim aktuellen Umgang mit der Corona-Pandemie an Schulen und Kitas vor.

Monatelang wurden Schüler zwei bis drei Mal pro Woche auf Corona getestet. Zuletzt fanden die Tests schon nur noch auf freiwilliger Basis statt. Ab dem 1. Mai sollen sie komplett wegfallen und werden in Zukunft nicht mehr vom Land finanziert. Das teilte Gesundheitsminister Clemens Hoch am Dienstag in einer Pressekonferenz mit.