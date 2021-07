Pandemie : Corona-Regeln gelockert: Was ab morgen in Rheinland-Pfalz bei Maskenpflicht, Tests und Impfnachweis gilt

Ab Freitag dürfen unter anderem Discos in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Foto: Martin Schutt

Update Trier Ab Freitag können sich mehr Menschen privat treffen, bei der Maskenpflicht in Gastronomie und Handel gibt es Lockerungen und nicht mehr für alles ist ein Corona-Test nötig. Hier gibt es Antworten auf die wichtigsten Fragen zu den neuen Corona-Regeln.

Ab Freitag gibt es weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Demnach sollen sich wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit treffen dürfen, auch die Maskenpflicht für Mitarbeiter von Gastronomie und Handel soll wegfallen und für Festivals und andere Großveranstaltungen gibt es eine Perspektive.

Wir geben einen Überblick über die geplanten Lockerungen.

Mit wie vielen Leuten darf man sich in Rheinland-Pfalz jetzt wieder treffen?

Bis zu 25 Menschen aus verschiedenen Haushalten können sich wieder treffen - auch drinnen. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Geimpfte und Genesene nicht mit.

Welche neuen Corona-Regeln gelten für die Gastronomie?

Draußen oder drinnen sitzen, das ist nun egal: In der Innengastronomie entfällt jetzt ebenfalls die Test- und die Reservierungspflicht für Gäste. Die Servicemitarbeiter in Gastronomie, Hotellerie sowie im Handel und auch bei Friseuren können auf die Maske verzichten, wenn ein tagesaktueller negativer Test vorliegt.

Und was ist mit Clubs, Discos - und Bordellen?

Clubs und Diskotheken dürfen nach vielen Monaten wieder öffnen. Voraussetzung sind gute Lüftungsanlagen und die 3-G-Regel. Bis zu 350 Besucher sind möglich. Bordelle können ebenfalls wieder öffnen. Voraussetzung sind ein negativer Test für Kunden und Mitarbeiter. Es gelten Kontaktnachverfolgung und Maskenpflicht - letztere aber nicht beim Geschlechtsakt.

Was gilt für private Feiern drinnen und draußen in Rheinland-Pfalz?

Ob Geburtstag, Hochzeit oder einfach so: Private Feiern sind mit bis zu 100 Gästen möglich. Dabei gilt in Innenräumen aber die 3-G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete (3-G-Regel). Draußen dürfen ab Freitag bis zu 100 Personen zusammen feiern. Geimpfte, Genesene und Getestete zählen bei der Begrenzung der Personenzahl nicht mit.

Welche Beschränkungen gelten für Sport- und Kulturveranstaltungen oder Messen und Museen?

Bis zu 50 Menschen - plus Trainer - können wieder in einer Gruppe Sport machen, draußen und in Hallen. Das gilt auch für Proben der Laienkultur wie zum Beispiel bei Chören oder Orchestern. Geimpfte und Genesene zählen nicht mit, kommen also noch dazu.

Bei Kultur- und Sportveranstaltungen sind innen wieder 350 Zuschauer erlaubt – es besteht allerdings Testpflicht. Die Zuschauerzahl bei Veranstaltungen draußen bleibt auf 500 begrenzt. Möglich sein werden auch wieder Fachmessen und Flohmärkte. Besucher von Museen und Galerien brauchen keinen Test und keine Reservierung mehr.

Wie geht es mit Festivals, Sportevents und großen Volksfesten in Rheinland-Pfalz weiter?

Konzerte, Festivals, Sportevents, Kulturveranstaltungen, Volks- und Weinfeste sind grundsätzlich wieder möglich. Draußen sogar mit bis zu 500 Menschen. Innen mit bis zu 350 - allerdings entweder mit Maskenpflicht oder nach der 3-G-Regel.

Großveranstaltungen sind auch wieder möglich, aber nur, wenn die Inzidenz wie derzeit unter 35 liegt und es feste Plätze gibt. Dabei kann drinnen und draußen maximal die halbe Kapazität genutzt werden. Maximal 5.000 Zuschauer gilt als Limit für Außenveranstaltungen ohne feste Plätze - also etwa auf Festplätzen oder in Parks. Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern können in Abstimmung mit örtlichen Behörden zugelassen werden.

Brauche ich noch einen Coronatest für Reisen in Rheinland-Pfalz?

In Hotels ist die Vorlage eines negativen Tests nur noch bei der Anreise nötig und nicht mehr alle 48 Stunden. Busreisen und Schiffsreisen sind mit Maske und Test wieder möglich.

Welche Rolle spielt die Ausbreitung der Delta-Variante?

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte vergangene Woche, dass die Virus-Mutation bislang keine große Rolle beim Infektionsgeschehen im Land spiele. Er sieht daher derzeit keine Veranlassung für verschärfte Maßnahmen. Hoch verteidigte auch den Wegfall der Maskenpflicht im Unterricht. Lehrerverbände wie der Philologenverband kritisierten diese Entscheidung im Hinblick auf die Verbreitung der Delta-Variante.