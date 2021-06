Pandemie : Rheinland-Pfalz lockert weiter: Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Zuschauern wieder erlaubt (Update)

Update Trier Rheinland-Pfalz hat heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ab Freitag sollen sich wieder mehr Menschen privat treffen dürfen, Flohmärkte sind wieder erlaubt, Bordelle dürfen wieder öffnen. Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Besuchern sollen wieder erlaubt werden. In der Innengastronomie entfällt die Testpflicht für Gäste.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekanntgeben. Am Freitag soll der nächste Schritt des Perspektivplans in Kraft treten. Demnach sollen sich wieder mehr Menschen in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Zunächst war geplant, die Zahl der maximalen Personalzahl von derzeit fünf auf zehn erhöht werden soll. Dreyer sagte soeben in Mainz, dass die Zahl auf 25 Personen erhöht werden soll, die sich von da an wieder draußen treffen dürfen. Auch soll die Maskenpflicht für Mitarbeiter von Gastronomie und Handel wegfallen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. In der Innengastronomie entfällt die Testfplicht für Gäste. In den Geschäften sollen wieder mehr Kunden gleichzeitig erlaubt sein.