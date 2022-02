Pandemie : Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz werden gelockert: Auswirkung auf 2G im Handel und Kontaktbeschränkungen

Mainz Das Land hat umfangreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen: Nächste Woche soll die 2G-Regel im Handel wegfallen. Auch für Gastronomie und Kultur gibt es Erleichterungen.

Obwohl der Druck auf die Krankenhäuser noch immer groß sei, seien schrittweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen verantwortbar, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Zwar stieg die Zahl der Corona-Neuinfektionen noch immer, aber der Anstieg sei nicht mehr so dynamisch. Man erwarte, dass der Scheitelpunkt der Omikron-Welle in der nächste Woche erreicht werde, so Dreyer. Sie kündigte Öffnungen in drei Schritten an: