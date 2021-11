Corona : Kein Zutritt für Ungeimpfte in Geschäften, allgemeine Impfpflicht - Was Bund und Länder heute besprochen haben

Foto: dpa/Martin Schutt

Trier Bund und Länder verständigen sich auf weitere Einschränkungen. Einen Lockdown für alle soll es nicht geben. Doch eine allgemeine Impfpflicht soll kommen. Diese neuen Regeln werden dann voraussichtlich in Rheinland-Pfalz gelten.

Kein Lockdown für alle, aber zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte. Bund und Länder waren sich bei ihren Beratungen verständigten sich am Dienstag auf weitere Corona-Maßnahmen. Konkret beschlossen werden sollen die Vorschläge in einer erneuten Bund-Länder-Runde am Donnerstag.

Bundesweit soll die 2G-Regel für den Einzelhandel (ausgenommen Lebensmittelgeschäfte) gelten. Das bedeutet, dass im Grunde genommen Ungeimpfte keinen Zutritt mehr in viele Geschäfte haben. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz wies zu Beginn der Woche im Gespräch mit unserer Redaktion daraufhin, dass dies allenfalls stichprobenartig kontrolliert werden könne. Es dürfe keinesfalls so sein, dass es vor allen Geschäften Zugangskontrollen geben könne. Für Ungeimpfte soll es zudem Kontaktbeschränkungen geben. Clubs und Disko sollen abhängig von der Infektionslage geschlossen werden.

Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, dass spätestens Ende Februar eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden soll. Um das Impftempo zu beschleunigen, soll ermöglicht werden, dass auch Apotheker und Zahnärzte impfen dürfen. Die Zahl der Corona-Impfungen, auch die der Erstimpfungen, hat in den vergangenen Tagen deutlich zugenommen. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz vermeldete, dass in der vergangenen Woche insgesamt 62 000 Injektionen verabreicht worden seien. Das sei eine Steigerung gegenüber der Vorwoche um 70 Prozent. Den größten Teil der Impfungen machten mit über 132 000 die Auffrischimpfungen aus. Aber auch die Zahl der Erstgeimpften sei gestiegen.

Vor den Beratungen von Bund und Ländern hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die im Rahmen der Bundesnotbremse angeordneten Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr nicht gegen die Verfassung verstoßen haben. Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, urteilten die Karlsruher Richter.

Einer der Kläger gegen die Ausgangssperren war der ehemalige Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Joachim Streit. Er sei entsetzt über die Entscheidung, sagte Streit, der mittlerweile Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag ist. Die Richter hätten den Regierenden einen Freifahrtschein für Grundrechtseinschränkungen ausgestellt, empörte sich Streit am Dienstag in Mainz. „Karlsruhe hat versagt“, fasste er seine Kritik zusammen. Sein Anwalt Nico Härting will nun eine Klage gegen die Ausgangssperre vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte prüfen.