Coronavirus : Verwirrung um Lockerung der Kontaktbeschränkungen – Was gilt?

Ab kommenden Mittwoch soll die Kontaktbeschränkung gelockert werden. Foto: dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Derzeit dürfen sich überall dort wo die Inzidenz unter 100 liegt maximal fünf Menschen in der Öffentlichkeit treffen. Nächste Woche sollen die Kontaktbeschränkungen in Rheinland-Pfalz gelockert werden. Dann dürfen sich aber trotzdem nicht mehr als fünf Personen draußen treffen. Was hat es damit auf sich? Wir sind der Frage nachgegangen.