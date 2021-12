Corona : Diese verschärften Corona-Regeln gelten ab Samstag in Rheinland-Pfalz - jederzeit Kontrollen möglich

Diese verschärften Corona-Regeln gelten ab Samstag in Rheinland-Pfalz - jederzeit Kontrollen möglich

Ab Samstag gelten weitere Einschränkungen für Ungeimpfte in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa Foto: dpa/Peter Kneffel

Trier Ab Samstag geltenden im Land strengere Corona-Regeln. Auf Ungeimpfte kommen massive Einschränkungen zu, aber auch für Geimpfte und Genesene gibt es neue Vorgaben.

„Die Lage ist sehr ernst“, das sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstagabend nach den Gesprächen der Länderchefs mit der Noch-Bundeskanzlerin und ihrem designierten Nachfolger. Dreyer appellierte an die Solidarität und die Disziplin der Bürger und forderte einen „Akt der nationalen Solidarität“. Sorge bereite ihr die neue „noch ansteckendere Corona-Variante und ein Impfschutz, der schneller nachlässt, als angenommen“. Diese machten „eine große Kraftanstrengung, die nur gemeinsam gelingen kann“ notwendig. Neben mehr Tempo bei den Impfungen soll es weitere Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Aber auch für Geimpfte und Genesene gibt es neue Vorgaben.

2G-plus-Regel hat aus Auswirkungen auf Geimpfte in Rheinland-Pfalz

Ab Samstag gilt nämlich in Rheinland-Pfalz die 2G-plus-Regel in Innenbereichen überall dort, wo keine Maske getragen werden kann. Dort müssen auch geimpfte Personen einen gültigen negativen Test vorlegen. Betroffen davon sind laut Dreyer unter anderem die Gastronomie, Hotels, der Sport im Innenbereich, aber auch körpernahe Dienstleistungen, wie Kosmetik. Dort wo drinnen die Maske getragen werden kann, etwa beim Friseur oder bei der Fußpflege, gelte weiterhin die 2G-Regel. Das heißt Geimpfte und Genesene brauchen keinen zusätzlichen Test. Ungeimpfte dürfen aber weiterhin nicht zum Friseur.

Überall dort, wo die 2G-plus-Regel gilt, also auch in der Gastronomie, dürfen zusätzlich maximal 25 ungeimpfte Minderjährige teilnehmen, sie müssen aber auch einen negativen Corona-Test vorweisen. Außerdem gilt etwa in Restaurants und Kneipen durchgängig Maskenpflicht, außer beim Essen und Trinken.