Corona : Corona-Regeln: Noch verhallt der Ruf nach Lockerungen von 2Gplus in Gastronomie und Handel

02.02.2022, Brandenburg, Potsdam: Ein Schild an einer Gaststätte verweist auf die 2G-plus-Regel beim Betreten der Innenräume. Demnach haben nur Gäste Zutritt, die genesen oder geimpft und zusätzlich getestet sind. Innenminister Michael Stübgen (CDU) dringt darauf, die 2G-Regel im Handel zu streichen. Abgeschafft werden sollten aus seiner Sicht auch die 2G-plus-Regel in Lokalen sowie die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspotregionen. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jens Kalaene

Trier Einzelhändler, Gastronomen aber auch immer mehr Bürger erwarten baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Doch lässt die aktuelle Infektionslage diese Spielräume zu?

Als Erstes („Bis spätestens 1. März.“) müsse 2Gplus in der Gastronomie weg, sagt Haumann. Die Regelung sieht vor, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt in Kneipen, Cafés und Restaurant erhalten. Wer aber nicht geboostert oder vor höchstens drei Monaten zum zweiten Mal geimpft oder in diesem Zeitraum genesen ist, braucht einen negativen Corona-Test.

Wieso 2Gplus auch den Einzelhändlern schadet

2Gplus ist aber nicht nur vielen Gastronomen ein Dorn im Auge. Auch Einzelhändler litten unter den Einschränkungen, sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz. Obwohl für Geschäfte (außer etwa Supermärkte) „nur“ 2G gilt – Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, aber ohne zusätzlichen Test. Doch wer für einen Besuch eines Cafés oder Restaurant noch einen Corona-Test brauche, der überlege sich, ob er gemütlich durch die Stadt bummele, sagt Scherer. Zusätzlich zur 2G-Regel führe das zu enormen Umsatzeinbußen bei den Händlern – und das seit Monaten. Daher fordert er, dass 2G – wie in anderen Bundesländern, etwa im Saarland oder in Baden-Württemberg – auch in Rheinland-Pfalz gekippt wird. Im Wirtschaftsministerium scheint er mit dieser Forderung durchaus auf offene Ohren zu stoßen. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hatte von Anfang an klargemacht, dass sie keine Freundin der Zugangsbeschränkung für Geschäfte ist. Offenbar macht Schmitt nun Druck, 2G im Handel abzuschaffen. Aber Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), der eher zum Team Vorsicht gehört, ist wohl dagegen. Dabei gibt es seit Montag sogar leichte Lockerungen. Etwa was Veranstaltungen angeht. In Innenräumen sind nun generell wieder 1000 Zuschauer erlaubt – egal, ob diese aus der näheren Region kommen oder nicht. Und bei Außenveranstaltungen können bis zu 20 Prozent der Besucherkapazität ausgeschöpft werden – was vor allem für die Fußballclubs von Interesse sein dürfte.