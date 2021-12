Silvester nur im kleinen Kreis : Clubs müssen Donnerstag schließen: Dreyer verkündet die neuen Corona-Regeln ab Weihnachten

Discotheken müssen in Rheinland-Pfalz ab Donnerstag schließen. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Strenge Kontaktbeschränkungen wird es in Rheinland-Pfalz nach Weihnachten geben. Am Donnerstag müssen aber bereits Diskotheken schließen. Und Großveranstaltungen mit Zuschauern sind auch verboten.

Noch vor Weihnachten müssen in Rheinland-Pfalz Clubs und Diskotheken schließen. Bei Großveranstaltungen sind von da an Zuschauer verboten. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung soeben verkündet. Von Donnerstag an tritt die neue Corona-Verordnung in Kraft.

Keine Zuschauer erlaubt: Wer betroffen ist

Bei Großveranstaltungen sind erster Linie überregionale Fußballspiele betroffen. Aber auch der Trierer Silvesterlauf dürfte unter diesen Bedingungen schwerlich stattfinden können. Unklar ist, was die Regeln für Konzerte bedeuten. Es sei in der jetztigen Lage „unvorstellbar“ Großveranstaltungen mit vielen Zuschauern durchzuführen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) kündigte finanzielle Unterstützung für von Schließung und Einschränkung betroffene Unternehmen an.

Die Kontaktbeschränkungen in Rheinland-Pfalz

Die von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen in Rheinland-Pfalz ab 28. Dezember gelten. Man halte sich an die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde und setze damit auch die Empfehlungen des von der Bundesregierung eingesetzten Expertengremiums um, so Dreyer (SPD). „Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage einfach zu gefährlich.“

Für die Weihnachtstage appellierte Dreyer an die Vernunft der Menschen. Für Ungeimpfte gelten die bestehenden Kontaktbeschränkungen (ein Haushalt darf sich mit maximal zwei weiteren Personen treffen), für Geimpfte gibt es keine Einschränkungen. Dreyer: „Die Feier sollte so klein wie möglich sein und die eingeübten Hygienemaßnahmen und das Abstandhalten sollten eingehalten werden. Bitte lassen Sie sich als zusätzlichen Schutz in jedem Fall testen, wenn Sie Familienmitglieder und ihre Freunde treffen.“

Welche Regeln für Gottesdienste gelten

Für Gottesdienste soll es keine zusätzlichen Einschränkungen geben. Kirchengemeinde könnten ihre Veranstaltungen weiter unter 3G- (also für Geimpfte, Genesene und getestete Ungeimpfte) oder auch unter 2G-Regeln abhalten, sagte Hoch.

Dreyer verwies darauf, dass man sich derzeit in einer „paradoxen“ Situation befinde. Einerseits gingen auch in Rheinland-Pfalz die Infektionszahlen leicht zurück (die Inzidenz der Neuinfektionen liegt erstmals seit Wochen wieder unter 200), andererseits bestehe die Gefahr, dass sich die Omikron-Variante rasant im Land ausbreite. Es sei nicht die Frage, ob Omikron die beherrschende Virus-Variante in Rheinland-Pfalz werden, sondern wann, sagte Dreyer.

Sie stellte aber auch klar, dass Geimpfte grundsätzlich gut vor Infektionen auch durch Omikron geschützt seien. Auch wer zweifach gegen Corona geimpft sei, habe einen sehr hohen Schutz bei einer Infektion vor einem schweren Verlauf und damit davor, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. „Die Booster-Impfung schützt dann noch einmal besser“, betonte Dreyer.

So läuft die weitere Impfkampagne in Rheinland-Pfalz

1,4 Millionen Menschen im Land seien bereits geboostert, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Auch über die Feiertage werde weiter geimpft werden. „Alle, die sich im Januar impfen lassen wollen, werden auch im Januar geimpft“, sagte Hoch. Bis Ende nächster Woche würden die über 20.000 Impfwilligen, die sich über das Impfportal des Landes registriert hätten, eine Terminzusage erhalten.