Bildung : Ohne Abstand und Masken zurück in die Schule

Da schreibt so leicht keiner ab: Corona-Klassenzimmer mit viel Platz. Nach den Ferien sollen die Schüler wieder enger zusammenrücken. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier/Mainz Bildungsministerin Stefanie Hubig kündigt Normalbetrieb nach den Ferien an. Lehrer und Elternvertreter sind skeptisch.

Für viele Eltern und Kinder dürften es gute Nachrichten sein, was Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) für das kommende Schuljahr plant. Für andere sind diese Pläne Anlass zur Sorge.

Hubig will nach den Ferien zum Regelunterricht zurückkehren – und zwar ohne Abstand und ohne Masken. Denn mit Abstand könnten nur halbe Klassen unterrichtet werden, sagt sie. Räume und Personen würden knapp – das hat sich auch in der Region Trier gezeigt, wo viele Schüler derzeit nur wochen- oder tageweise Unterricht bekommen. Die Kinder und Jugendlichen hätten ein Recht, in die Schule zu kommen, betont Hubig. Ihre Experten hätten ihr gesagt, man könne es verantworten, auf die Abstandsregel zu verzichten. Wichtig seien Lüften, stabile Klassenverbände und ein Festhalten an den Hygieneregeln. Masken sind jedoch „einfach schwierig, weil man die Mimik nicht erkennen kann.“

Regionalelternsprecher Reiner Schladweiler begrüßt es, dass die Schulen wieder für alle öffnen sollen, hat allerdings Bedenken. In vielen Schulen seien die Fenster so verriegelt, dass man gar nicht richtig lüften könne. In anderen gebe es Klimaanlagen, die Viren noch verteilen könnten. Zudem fragt er sich, wie der Unterricht gewährleistet werden soll, wenn nicht alle Lehrer da sind: aktuell bleiben 15 bis 20 Prozent zu Hause. Bisher ist dafür teilweise kein ärztliches Attest nötig. Ein solches müssen nur Lehrer unter 60 Jahren vorlegen, über 60-Jährige hingegen nicht. Das soll sich nach den Ferien ändern. Ein bestimmtes Lebensalter allein ohne Hinzutreten einer risikoerhöhenden Grunderkrankung ist dann kein Grund mehr, dem Unterricht fern zu bleiben.

Trotzdem ist davon auszugehen, dass Lehrer fehlen werden. Laut Hubig sollen diese den Unterricht von zu Hause aus machen – über eine Videoplattform. „Dafür sind unsere Schulen überhaupt nicht ausgestattet“, kritisiert ein Grundschulleiter aus der Eifel. Die Whiteboards, mit denen man sich von zu Hause einklinken könnte, gebe es in vielen Schulen nicht.

Und dann wäre ja immer noch die Frage, wer die Kinder vor Ort betreuen soll. Genau wie Schladweiler fordert er mehr Geld, um Personal einzustellen. „Wir wünschen uns Normalbetrieb, aber er muss auch sicher sein. Und wir wissen nicht, was los ist, wenn die Kinder mit den Ferienfliegern nach Hause kommen“, sagt der Schulleiter, für den jetzt schon fest steht, dass an seiner Schule alle Masken tragen werden. Kritik kommt auch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die die Fürsorgepflicht des Landes für Beschäftigte anmahnt.