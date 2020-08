Gesundheit : Corona-Tests überlasten Mitarbeiter von Trierer Gesundheitsamt

Trier Die Gesundheitsämter in Trier und Bitburg arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die Ergebnisse der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Corona-Teststationen in der Bitburger Innenstadt und am Autobahnparkplatz Markusberg für Reiserückkehrer abzuarbeiten.

Vor allem das Trierer Amt klagt weiterhin über eine Überlastung. Dort werden die Ergebnisse der in der Station an der Autobahn genommenen Proben ausgewertet.

Seitdem Spanien samt Mallorca (aber ohne die Kanaren) wegen steigender Corona-Neuinfektionen am vergangenen Freitag von Deutschland zum Risikogebiet erklärt worden ist, ist der Arbeitsaufwand in den beiden Gesundheitsämtern weiter gestiegen. Reisende aus Risikogebieten müssen sich testen lassen und sie müssen umgehend über das (auch negative) Ergebnis informiert werden, damit sie nicht länger als nötig in der verpflichtenden Quarantäne bleiben müssen. Vergangene Woche wurde bekannt, dass es dabei zu Verzögerungen gekommen ist (der TV berichtete).

Der Chef des Trierer Gesundheitsamts, Harald Michels, berichtete nun im Kreisausschuss Trier-Saarburg über eine seit Monaten hohe Arbeitsbelastung seiner Mitarbeiter und einem damit verbundenen hohen Krankenstand. Neuerlicher Auslöser für Mehrarbeit sei die Teststation Markusberg. Innerhalb weniger Tage sind dort mehr als 6000 Proben genommen worden. Bis Montagabend sind dabei sechs Corona-Infektionen entdeckt worden. Und zwar bei fünf Spanien-Urlaubern auf der Rückreise sowie bei einer Frau aus der Region. Die habe Symptome gezeigt und sei zur Teststation gekommen. Die Frau hätte eigentlich in einer der regionalen Anlaufstellen bei Hausärzten getestet werden müssen. Auch seien inzwischen auch Mitarbeiter von Kindertagesstätten und Pädagogen in der Station auf dem Markusberg erschienen, obwohl diese auch in einer Praxis getestet werden sollen. Trotz zusätzlichen Personals fehle es weiterhin an ausreichend Mitarbeitern. Trier-Saarburgs Landrat Günther Schartz hat deshalb Unterstützung von Bund und Land gefordert.

Der erhöhte Arbeitsaufwand erklärt sich auch mit Datenschutzanforderungen, die an die Übermittlung von Patientendaten gestellt werden. Der Landesdatenschutzbeauftragte sowie Landesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz raten grundsätzlich davon ab, Patientendaten per E-Mail zu verschicken. Derzeit erhält das Trierer Gesundheitsamt die Testergebnisse der am Markusberg genommenen Proben per Computerfax vom Labor. Die jeweiligen Ergebnisse müssen dann von Mitarbeitern den Getesteten zugeordnet und dann in entsprechende Listen eingetragen werden.