Gesundheit : Fieberambulanz am Trierer Messepark: Bei vier Mal Nein braucht man keinen Test

Trier Im Trierer Messepark eröffnet am Montag eine große Fieberambulanz. Vor der Fahrt dorthin soll ein Fragebogen ausgefüllt werden.

„Waren Sie in den letzten zwei Wochen in einem der Coronavirus-Risikogebiete?“, „Hatten Sie in den letzten zwei Wochen wissentlich länger als 15 Minuten Kontakt mit Personen, die sich in den oben genannten Coronavirus-Risikogebieten aufgehalten haben?“, „Hatten Sie wissentlich länger als 15 Minuten persönlichen Kontakt zu einer Person, bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde?“, „Haben Sie derzeit grippeähnliche Symptome?“. Wer alle diese Fragen mit Nein beantwortet, der hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Corona-Infektion. „Der braucht auch keinen Test zu machen“, sagt Christian Sprenger, Geschäftsführer des Trierer Mutterhauses. Wer sich trotzdem krank fühle, der solle zu Hause bleiben und bei Bedarf seinen Arzt anrufen.

Das Mutterhaus eröffnet am Montag gemeinsam mit dem Brüderkrankenhaus und der Stadt Trier eine sogenannte Fieberambulanz im Trierer Messepark. Sprenger spricht lieber von einem „Corona-Center“. In den beiden Eingangsgebäuden des Messeparks sollen möglichst viele Verdachtsfälle getestet werden. In erster Linie, sagt Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, richte sich das Angebot an Menschen aus Trier. „Ich bitte wirklich um Solidarität“, appelliert Leibe an die Vernunft der Bürger und verweist auf die bereits bestehenden Corona-Test-Stationen im Umland, etwa in Saarburg oder Bitburg. Auch in Trier-Ehrang bietet ein Ärzteteam an, bei begründetem Verdacht, Menschen auf das Virus zu testen. Viele haben direkt am ersten Tag, am Freitag, davon Gebrauch gemacht, wie die Internistin Karin Gutmann-Feisthauer berichtet. Bis zu 70 Personen habe man an dem Tag getestet, sagt sie. Trotz des Ansturms komme man noch zurecht. Mittlerweile wurde ein Zelt vor der Praxis errichtet, andere Praxen schicken Personal, das aushelfen soll.