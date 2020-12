Alle wichtigen Infos zur Pandemie : Live-Ticker zum Coronavirus: Ministerpräsidentin Malu Dreyer zum Lockdown: Schärfere Maßnahmen kommen, Datum noch offen

Liveblog Region Trier Der Lockdown wird kommen - nur wann, das entscheidet sich wohl erst am Sonntag. Das gab Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Freitag in Trier bekannt. Das und mehr zur Pandemie-Situation in unserem Live-Ticker.

Die AHA-Regel umfasst folgende empfohlene Kombination von Vorsorge-Maßnahmen: Mindestens 1,5 Meter Abstand zu Mitmenschen halten, Hygiene-Maßnahmen beachten (Husten und Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges Händewaschen), Alltagsmaske tragen.