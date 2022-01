Corona : Gewissensfrage an Abgeordnete aus der Region: Wer befürwortet eine Impfpflicht?

Gibt es bald eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland? Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier Der Bundestag wird am Mittwoch in einer Orientierungsdebatte über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren. Wie stehen die regionalen Abgeordneten zu dem Thema? Und was sagt ein Moraltheologe? Wir haben nachgefragt.