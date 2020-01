Kostenpflichtiger Inhalt: Lungenkrankheit aus China : Corona-Virus: So bereitet sich die Region auf eine Ausbreitung vor - Ärzte und Kliniken sind alarmiert

Ein Forscher der Uni Marburg betrachtet auf einem Bildschirm die Darstellung des Corona-Virus. Foto: dpa. Foto: dpa/Arne Dedert

Trier Die neue Lungenkrankheit, ausgelöst von dem Corona-Virus, breitet sich in China weiter aus. Die Zahl der bestätigten Infektionen in der Volksrepublik ist innerhalb eines Tages um mehr als 700 auf 2744 gestiegen, die Zahl der Toten ist um 24 auf 80 gestiegen. In der Region bereitet man sich auf die Krankheit vor.

Bislang ist noch kein Fall eines am neuen Corona-Virus erkrankten Patienten in Deutschland bestätigt worden. Doch in der Region bereitet man sich darauf vor, wie Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamtes Trier, volksfreund.de mitteilte.

Seit dem 9. Januar würden alle Ärzte, die Krankenhäuser und der Rettungsdienst regelmäßig mit aktuellen Informationen über die Ausbreitung des Virus versorgt. Auch gebe es Hinweise wie mit Verdachtsfällen umgegangen werden soll.

So sollen die Ärzte bei Patienten mit fieberhaften Atemwegserkrankungen gezielt nach einem Aufenthalt in China, insbesondere in der am schlimmsten betroffenen Region Wuhan innerhalb der vergangenen zwei Wochen fragen. Haben sich die Patienten dort aufgehalten, soll sofort das Gesundheitsamt informiert werden.

Zusätzlich habe man dafür gesorgt, dass ein chinesischer Dolmetscher erreichbar sei. Es sei sichergestellt, dass Proben von möglicherweise Infizierten so schnell wie möglich nach Berlin in die dortige Charité transportiert und dort untersucht werden können.

Zudem gebe es eine Rufbereitschaft der beim Gesundheitsamt tätigen Amtsärzte und der Mitarbeiter des Bereiches Infektionsschutz auch außerhalb der normalen Dienstzeit, nachts und am Wochenende.

Michels: „Die Erreichbarkeit wurde Ärzten, den Krankenhäusern und der integrierten Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Trier mitgeteilt.“

Auch stehe man in Kontakt mit dem Trierer Brüderkrankenhaus. Auf der dortigen Isolierstation sollen infizierte Patienten abgeschottet von den anderen behandelt werden.

Die Gefährlichkeit des Virus, der laut Michels in China schon seit Herbst vergangenen Jahres zirkuliert, sei derzeit schwer einzuschätzen. Der Gesundheitsamtsleiter stuft den Corona-Virus „irgendwo zwischen Influenza und Sars“ ein. Sars ist ein Virus, das ebenfalls eine Lungenkrankeit auslösen kann. Es ist erstmals 2002 in China aufgetreten.