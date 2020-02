Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Tourismus in der Region: Noch kommen die Chinesen

Eine 19-jährige Frau trägt am Frankfurter Flughafen kurz vor ihrem Abflug nach Vietnam eine Schutzmaske. In vielen deutschen Apotheken sind Masken inzwischen ausverkauft. Foto: dpa/Dorothee Barth

Trier Die Auswirkungen durch Coronavirus sind derzeit gering. Die Gäste aus Asien sorgen für viel Umsatz. Eine Trierer Studentin befindet sich in Quarantäne in Germersheim.

Chinesische Touristen sind eine wichtige Zielgruppe für die Region Trier. Mehr als 11 000 Chinesen besuchten allein 2018 die Region und sorgten für 14 000 Übernachtungen. Das sei eine wichtige Einnahmequelle für Hotellerie, Gastronomie und Handel in der Region, denn die Chinesen seien konsumfreudige Gäste, heißt es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier. Daher betrachten viele derzeit mit Sorge die Verbreitung des Coronavirus in China. Hat dieses möglicherweise Auswirkungen auf die vor allem nach Trier kommenden chinesischen Touristen? Das sei noch nicht absehbar, sagt Norbert Käthler, Chef der Trierer Tourist- und Marketing GmbH. Allerdings schätzt er mögliche Auswirkungen „nach aktueller Lage in ihrem Umfang nicht sehr hoch“ ein. Der Schwerpunkt des Tourismus und auch des Besuchs von Chinesen liege zwischen April und November. Mögliche Folgen würden erst in den nächsten Monaten absehbar sein, so Käthler. Der Anteil der Chinesen an der Gesamtzahl der Übernachtungen liege in Trier zwischen einem und 1,5 Prozent.

Auch im Trierer Karl-Marx-Haus, das jedes Jahr unter anderem von Tausenden Chinesen besucht wird, bemerkt man nach Auskunft von Museumsleiterin Elisabeth Neu derzeit keine Auswirkungen des Coronavirus. Lediglich zwei chinesische Besuchergruppen hätten bislang abgesagt. Ansonsten kämen wie vor dem Ausbruch des Coronavirus täglich mehrere chinesische Touristen, die das Geburtshaus von Karl Marx besichtigen. Laut Neu handelt es sich dabei zumeist um Chinesen, die sich schon seit Wochen auf Europareise befänden und damit auch nicht von den strikten Ausreisebedingungen in China betroffen seien.

Auch an der Trierer Uni betrachtet man die Ausbreitung des Virus aufmerksam. Studenten des Faches Sinologie (Chinakunde) befinden sich in China. Eine von ihnen war in Wuhan. Dort ist das Virus erstmals aufgetreten. Laut eines Uni-Sprechers wurde die junge Frau vergangene Woche zusammen mit über 100 anderen Deutschen von der Bundesregierung aus China ausgeflogen und befindet sich zur Zeit in Quarantäne in einer Kaserne im pfälzischen Germersheim.